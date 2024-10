Libreville : la Conasystra annonce la hausse des prix du transport dès le 7 octobre

Ecouter l'article

La Coalition nationale des syndicats professionnels des transports et assimilés (Conasystra) a annoncé, via une note d’information datée du 1er octobre 2024, l’augmentation des tarifs du transport urbain à Libreville et ce, à compter du lundi 7 octobre prochain. En réaction à la mise en place de la taxe de chargement par la municipalité, les transporteurs ont décidé de majorer le coût du trajet de 100 francs CFA sur toutes les lignes.

Lors d’une assemblée générale tenue le samedi 28 septembre, les transporteurs ont manifesté leur mécontentement, dénonçant un « système de prédation ». Désireux de paramètrer un mécanisme capable de soutenir cette mesure, les transporteurs ont haussé le ton le lundi 30 septembre. Mettant en garde les autorités municipales. Malgré cette contestation, la mairie est restée inflexible, poussant ainsi les transporteurs à prendre une décision.

Les clandos encore plus chers!

Dans son communiqué, la Conasystra justifie cette hausse de 100 FCFA par plusieurs raisons. Les transporteurs dénoncent la création de la taxe de chargement, les contrôles répétitifs, les amendes jugées injustifiées infligées par les agents municipaux, ainsi que le manque de dialogue avec les autorités. Ils déplorent également l’absence de consultation des véritables partenaires sociaux dans la recherche de solutions.

Ce chapelet de préoccupations, ils l’ont pourtant présenté aux autorités sans suite. En effet, la note d’information indique que les transporteurs ont tenté en vain de négocier. Ils ont notamment contacté la Primature, le ministère de l’Intérieur, celui des Transports et le délégué spécial de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo. Face à ces frustrations, les transporteurs avaient déjà menacé de déclencher une grève générale lors d’une manifestation tenue le 30 septembre dernier. Cependant, la municipalité, par la voix de son directeur des transports, a réaffirmé son intention de maintenir le recouvrement de cette taxe.

Cette confrontation entre la mairie et les transporteurs se fait, une fois de plus, au détriment des populations, déjà confrontées à des difficultés économiques. Lesquelles peinent déjà à trouver un clando pour vaquer à leurs activités. Une situation qui sera aggravée par cette nouvelle hausse des tarifs.