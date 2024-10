Golfe de Guinée : le patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing en escale à Port-Gentil

Ecouter l'article

Le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing a accosté, le dimanche 29 septembre 2024, à Port-Gentil. Cette escale technique a pour but de ravitailler le bâtiment en carburant et en eau et ce, dans le cadre de la mission Corymbe qui assure la surveillance dans le Golfe de Guinée. Une zone particulièrement menacée par la pêche illicite et d’autres activités maritimes illégales.

La piraterie dans le Golfe de Guinée est un phénomène qui préoccupe les gouvernements du monde, et notamment ceux concernés par les échanges permanents et commerciaux dans cette partie de l’Afrique. C’est pour contribuer à l’effort de sécurité que la France à mis sur pied la mission Corymbe pour assurer une surveillance continue dans cette zone où transite chaque jour plus de 1 500 navires, selon les données du Sénat français.

Une gabonaise au sein de l’équipage

Le Golfe de Guinée reste l’une des principales routes maritimes mondiales, mais il est aussi un foyer d’insécurité maritime, avec la présence de pêcheurs illégaux, de pirates et de trafiquants en tout genre. Le Commandant Ducuing contribue à la lutte contre ces menaces pour lesquelles l’ambassade du Japon a fait un don de 500 millions. Pour l’heure, le Commandant Ducuing fait un focus sur la pêche illicite. « En ce moment on fait un focus sur la lutte contre la Pêche Illégale non réglementée et non déclarée (INN) qui sévit dans la région et qui est un véritable fléau », a indiqué le Capitaine de corvette Clément Bosson, commandant du patrouilleur

Un aspect notable de cette mission est la participation de l’enseigne de vaisseau de 2e classe (EV2) Nurcia, une officier de la marine gabonaise âgée de 27 ans. Affectée à Port-Gentil sur un patrouilleur P200, elle a rejoint le Commandant Ducuing pour une phase d’instruction opérationnelle qui s’étend du 5 septembre au 26 octobre. En tant qu’ officier ELEC, l’EV2 Nurcia joue un rôle clé à bord, participant activement aux opérations en mer. Intégrée à la Marine gabonaise en 2021 après une formation civile, elle apporte une expertise précieuse sur l’environnement ouest-africain et contribue efficacement aux efforts de lutte contre les activités maritimes illicites.

« Mon travail consiste à maintenir les machines de propulsions en bonne condition », a précisé l’enseigne de vaisseau de deuxième classe, Nurcia Moukangui-Pegha, Officier Elec. Cette collaboration entre les forces maritimes gabonaises et françaises renforce les capacités opérationnelles dans le Golfe de Guinée. Toute chose qui illustre l’importance des partenariats internationaux pour garantir la sécurité dans certaines zones stratégiques.