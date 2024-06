Les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l’Entrepreneuriat : catalyser la transition économique nationale

Ecouter l'article

Pour la première fois au Gabon, les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l’Entrepreneuriat (JSPE) se tiendront du 4 au 6 juillet 2024 à l’Université Internationale de Libreville-Berthe et Jean. Cet événement d’envergure vise à réunir des universitaires de rang mondial, des entrepreneurs gabonais, des collectivités locales, des grandes entreprises, des institutions internationales, l’administration publique, des structures d’accompagnement, des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de financement et des passionnés de l’entrepreneuriat pour trois jours d’échanges, de débats et de partage d’expériences.

Un des moments forts de ces journées sera la table ronde spéciale sur l’entrepreneuriat féminin. Dans un environnement où l’entrepreneuriat a longtemps été dominé par les hommes, il est encourageant de constater que de plus en plus de femmes parviennent à se faire une place dans ce domaine. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui dirigent leur propre entreprise, malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées.

Par ailleurs, des jeunes entrepreneurs issus de divers secteurs auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un jury composé de responsables académiques, professionnels et institutionnels. Des prix spéciaux seront décernés aux auteurs des meilleurs projets, et tous les finalistes bénéficieront d’un accompagnement sous forme de mentorat.

Cette initiative, orchestrée par l’Université Internationale de Libreville-Berthe et Jean, mérite d’être saluée pour sa vision et son engagement en faveur du développement entrepreneurial au Gabon. En rassemblant des experts et des acteurs de divers horizons, les organisateurs démontrent leur détermination à créer un écosystème propice à l’innovation et à la croissance économique. De telles initiatives sont cruciales pour offrir aux entrepreneurs les outils, les réseaux et le soutien nécessaires pour prospérer. Elles contribuent non seulement à la formation de nouvelles entreprises, mais aussi au renforcement de l’économie locale et à la création d’emplois.