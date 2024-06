Gabon : seulement 5 athlètes gabonais aux Jeux Olympiques 2024 à Paris

Ecouter l'article

C’est la nouvelle rendue publique à l’issue du conseil des ministres de ce mardi 25 juin 2024 à Libreville et présidé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier qui a pris connaissance de la participation du Gabon à la 33ème édition des Jeux Olympiques à Paris, a donc décidé d’apporter à ses 5 athlètes gabonais, son soutien total et celui de l’Etat.

Dirigé par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le conseil des ministres a marqué son accord et a pris connaissance d’un bon nombre de projets. Si dès l’entame des travaux, le conseil des ministres a tenu à saluer le succès de la visite du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il a également acté la participation du Gabon au Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris, capitale de la république française.

5 gabonais aux JO

En effet, cet événement sportif majeur, qui se déroulera en deux phases distinctes, réunira plus de 10 000 athlètes venus des quatres coins du monde. Le conseil des ministres a donc noté avec satisfaction la qualification de cinq athlètes gabonais dans quatre disciplines sportives pour ces Jeux olympiques. Cinq athlètes qui vont compétir notamment en natation, en judo, en taekwondo ainsi qu’en athlétisme.

Il convient de noter que deux athlètes supplémentaires représenteront notre pays lors des Jeux Paralympiques. Ainsi soucieux d’assurer le succès des délégations, le conseil a instruit le gouvernement de Raymond Ndong Sima de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir aux sportifs gabonais les meilleures conditions de préparation et de participation dans leurs disciplines respectives.

Mais surtout pour que ces derniers rapportent des médailles et fassent briller le drapeau gabonais.

A quelques semaines du début des Jeux de Paris, Emmanuella Atora Eyeghe and Co viennent donc officiellement, de recevoir le soutien de la République, même si celui-ci arrive une nouvelle fois, un peu tard. Gageons désormais que ce soutien soit total et sans failles, de la part du ministère des sports, qui devrait très rapidement prendre la main.