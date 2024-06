ISM Sénégal : Libreville hôte de la 1ère convention annuelle des alumnis à l’international

Ecouter l'article

Le 22 juin 2024, Libreville a accueilli la convention annuelle de l’Institut Supérieur de Management (ISM) du Sénégal. La première du genre à l’international, témoignant de l’ancrage grandissant de cet établissement d’enseignement supérieur sur le continent africain

Traditionnellement organisée au Sénégal, la convention annuelle de l’ISM a été délocalisée cette année pour la première fois. C’est le Gabon qui a été choisi pour cette première convention à l’international en raison de sa forte communauté d’alumnis, la plus grande en dehors du Sénégal. Un événement empreint de convivialité qui reflète la diversité des profils issus de l’ISM et la portée de cet institut.

Une première rencontre à l’internationale réussie

En prélude à cet événement du 22 juin, Serge Dimitri Mba Bekale, associé gérant de Leads Global et ancien étudiant de l’ISM, a organisé un dîner en l’honneur de l’importante délégation de l’ISM, le vendredi 20 juin 2024 dans un restaurant de la place. Une délégation conduite par le fondateur de cette université privée, Amadou Diaw avec à sa suite le Directeur Général Abdou Diouf. Occasion de procéder au dernier ajustement pour la convention.

La convention a rassemblé un grand nombre d’anciens étudiants de l’ISM, venus de différents horizons pour célébrer et renforcer leurs liens. Cette première édition internationale a été marquée par des échanges enrichissants et des discussions ouvrant la voie à des opportunités de partenariat et de développement pour l’université et ses diplômés. Elle a également permis de renforcer le réseau des anciens élèves tout en mettant en lumière l’importance de la coopération entre les diplômés.

Pour rappel, l’ISM est l’une des plus grandes universités privées de l’Afrique francophone. Basée à Dakar, elle a formé plus de 15 000 étudiants depuis plus 32 ans dont des hauts cadres de l’administration publique et privé gabonaise.