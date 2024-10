Haut-Ogooué : l’axe Moanda-aéroport de Mvengue, la route du calvaire

Ecouter l'article

Alors que les autorités de la Transition ambitionnent de moderniser et certifier les aéroports de l’arrière-pays, comme celui de Mvengue, l’accès à ces infrastructures reste un véritable défi. Pour preuve, l’axe routier reliant Moanda à l’aéroport international de Mvengue, dans le Haut-Ogooué, est dans un état de dégradation avancée. De nature à compromettre la compétitivité et l’attractivité de ces installations. Les autorités publiques compétentes sont appelées à se saisir de la problématique pour l’intérêt de cette voie stratégique, essentielle pour la ville minière de Moanda et le trafic aérien international.

Avec un budget de 298,3 millions de FCFA prévu dans le cadre du Plan national de développement pour la transition (PNDT), le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), au pouvoir depuis août 2023, prévoit de certifier 2 aéroports, dont celui de Mvengue. Cette initiative vise notamment à améliorer la sécurité et à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. Toutefois, si ces efforts pour redorer l’image internationale des aéroports gabonais sont louables, l’état des routes qui y mènent reste une véritable épine dans le pied.

L’axe Moanda-aéroport de Mvengue en piteux état

L’axe Moanda-Mvengue, long de plusieurs kilomètres, est criblé de nids-de-poule. Toute chose qui rend les trajets pénibles pour les conducteurs. Cette dégradation routière peut nuire aux activités économiques locales qui dépendent de l’aéroport pour les déplacements et le transport de marchandises.

Les altogovéens et les acteurs économiques attendent désormais que la réhabilitation des routes, et particulièrement l’axe Moanda-Mvengué, devienne une priorité pour le gouvernement. La modernisation des infrastructures aéroportuaires ne pourra se faire sans un réseau routier adéquat pour soutenir cette ambition de faire des aéroports de l’arrière-pays des vitrines du Gabon à l’international.

Pour rappel, l’aéroport international M’Vengue El Hadj Omar Bongo Ondimba, situé à proximité de Franceville, assure des vols réguliers vers Libreville. Inauguré le 14 août 1972 il est aujourd’hui le troisième aéroport du pays en termes de trafic, après ceux de Libreville et Port-Gentil.