Minvoul : les commerçants boudent le marché municipal

Excédés de subir les taxes municipales, bon nombre d’opérateurs économiques dans la ville de Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem, ont décidé de déserter le marché municipal. Une situation qui suscite le mécontentement des commerçants exerçant leurs activités au sein dudit marché, estimant que cette attitude est une concurrence déloyale, rapporte nos confrères du site d’information La Une Woleuntemoise dans son article publié le 24 septembre 2024.

En vue de sécuriser les consommateurs et les commerçants, la ville de Minvoul dans le Nord du Gabon s’est vue dotée d’ un marché central. Seulement, sur les 45 étales disponibles seuls 5 sont occupés indique La Une Woleuntemoise. Et pour cause, les opérateurs économiques ont déserté les lieux afin de contourner les taxes municipales, préférant écouler leurs produits sans passer par le marché officiel. Une situation qui a entraîné le mécontentement de certains commerçants estimant que ces agissements fragilisent leurs activités.

Les commerçants du marché central disent non à la concurrence déloyale

En colère et frustrés, les commerçants du marché central pointent du doigt, la mairie de la ville de Minvoul qui selon ces derniers favorise cette concurrence déloyale. « C’est incompréhensible, nous perdons les clients. Nous pensions que nos doléances avaient été entendues malheureusement, au moment où nous avions enfin l’impression d’être soutenus, voilà qu’on nous abandonne à nouveau » ont déploré certains opérateurs économiques. Ainsi cette absence de contrôle a créé un environnement économique injuste, où ceux qui s’acquittent scrupuleusement de leurs obligations fiscales se retrouvent en position de faiblesse face à ceux qui vendent illégalement, rappelle notre confrère.

Face à cette situation qui semble de plus en plus délétère et qui met à mal les commerçants du marché central, il serait judicieux que la municipalité de la ville trouve des solutions concrètes au risque de se retrouver avec un marché complètement vide. « Nous ne pouvons pas continuer à payer des taxes pour voir nos clients partir ailleurs » ont t-ils confié. Pour l’heure les regards sont tournés vers la mairie, gageons qu’elle saura être réactive au risque de voir cet espace se fermer dans les prochains jours. D’ailleurs certains envisagent de quitter le marché central.