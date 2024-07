Gén. Oligui Nguema : « Ali Bongo se cachait derrière la porte et laissait sa femme nous insulter »

Ecouter l'article

Présent à la place des fêtes de Franceville dans le cadre la poursuite de sa tournée républicaine, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est fait le devoir d’édifier les populations sur le caractère indispensable du coup de libération. Martelant l’impossibilité de gouverner d’Ali Bongo Ondimba, le Président de la transition a relaté un épisode où Sylvia Bongo Ondimba les insultait tandis que le Chef de l’État se cachait derrière une porte.

Alors que les notables de la province du Haut-Ogooué annonçaient une remontada, le Président de la transition a, dans son discours prononcé ce mercredi 17 juillet 2024, tenu à calmer le jeu en rappelant qu’il est issu d’un père et d’une mère. Qu’il était essentiel pour lui de passer par le Woleu-ntem avant la province de sa génitrice. Aussi, saluant les officiels, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a justifié la nécessité de mettre le pays à l’abri du clan Bongo Valentin.

Ali Bongo malmené par son épouse Sylvia !

Respectueux des traditions, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné qu’un Chef doit inspirer autorité et respect. Ce qui semblait ne plus être le cas lors des dernières années de règne d’Ali Bongo Ondimba. À ce propos, le président de la transition a indiqué que « de 2018 au 30 août 2023, nous les militaires avons toujours accompagné Ali Bongo ». Une loyauté qui a cessé d’être en vigueur après l’Accident vasculaire cérébral subi par le Chef de l’État déchu.

Puisque selon le patron du CTRI, « la gestion du pays était entre les mains de Sylvia et Noureddine ». Lesquels auraient créé la nébuleuse Young Team et ses affidés. Pis, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a révélé que « lors de la dépénalisation, moi-même et un notable du Sénat nous nous sommes rendus chez Ali Bongo pour prendre des instructions (..). À notre arrivée c’était choquant, nous avions un chef qui se cachait derrière la porte, et qui laisse sa femme nous insulter ». Une scène ubuesque qui traduit l’incapacité du chef du PDG.