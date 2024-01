Gabon : vers une redynamisation de la coopération avec l’ICESCO

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 11 janvier, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, le Pr. Hervé Ndoume Essingone a reçu en audience le directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) le Dr Salem Ben Mohamed El Malek. Occasion pour les deux hommes d’évoquer la mise en œuvre du programme de coopération pour la période 2023-2027 avec en toile de fond la redynamisation de la coopération entre le Gabon et cette organisation.

Créée en 1982, l’ICESCO représente une entité majeure pour les pays islamiques, comparable à l’UNESCO et dont le Gabon est un État membre à part entière. C’est donc tenant compte de cette réalité que l’échange entre le membre du gouvernement et le directeur général de l’ICESCO était l’occasion de mettre en lumière la nécessité de raviver et revitaliser la coopération entre le Gabon et cette organisation internationale.

Les femmes et les jeunes au cœur de la politique de l’ICESCO

Ainsi, le Pr. Hervé Ndoume Essingone et son hôte ont discuté d’un ambitieux programme de coopération pour la période 2023-2027, avec pour thème central « Engager les femmes et les jeunes pour la paix, l’éducation inclusive et citoyenne, et la valorisation du patrimoine culturel en vue du développement durable. » Une initiative qui vise à promouvoir des actions concrètes en faveur de l’éducation, de la citoyenneté, de la paix et du patrimoine culturel.



Cet échange entre le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique le Pr. Hervé Ndoume Essingone et le directeur général de l’ICESCO le Dr Salem Ben Mohamed El Malek a été particulièrement enrichissant, ouvrant ainsi la voie à une collaboration renforcée et mutuellement bénéfique entre le Gabon et cette organisation qui, il faut le rappeler compte 54 États membres et 3 membres observateurs.