Gabon : vers une marche de la société civile pour l’annulation de la Charte révisée

Les dernières modifications apportées dans la Charte de la transition par les bureaux du sénat et de l’Assemblée nationale de transition ne cessent de susciter des mécontentements au sein de l’opinion publique. Accusant les instigateurs d’avoir fait la part-belle au Parti démocratique gabonais (PDG), la société civile qui visiblement n’a pas l’intention de se faire « voler cette transition », appelle à une mobilisation ce samedi 14 octobre 2023.

C’était sans doute la suite logique du bras de fer engagé depuis le 6 octobre entre la société civile et le bureau des deux chambres du parlement. Alors que la première session parlementaire est prévue s’ouvrir le 16 octobre prochain, la société civile espère pouvoir retarder ce calendrier, grâce au rapport de force qu’elle entend poursuivre avec l’appel à la mobilisation lacé par le Groupement des forces vives de la nation pour le suivi des actes de la transition (GFNSAT) ce samedi 14 au Rond-Point de Ndzeng-Ayong.

La société civile inquiète du rôle du PDG dans cette transition

Si l’idée d’une transition inclusive a globalement fait consensus au sein de l’opinion publique, le retour en grâce de nombreux pontes du pouvoir déchu cristalise en revanche les tensions. En effet, la société civile qui dès le départ avait formulé des propositions allant dans le sens d’une minimisation du rôle du PDG tout au long du processus, vit ces dernières nominations, ainsi que l’opacité dans laquelle elles ont été obtenues, comme une trahison.



C’est pourquoi, « le mouvement syndical GFNSAT appelle à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation ce samedi 14 octobre à 9h au Rond-point de nzeng-Ayong ». Non sans rappeler l’urgence de la situation, les organisateurs demandent « la dissolution du Sénat et de l’assemblée nationale ». Si pour l’heure les Gabonais sont bien plus mobilisés dans des revendications sociales sur fond de chômage et précarisation des emplois, la société civile n’a pas d’autre choix que de réussir ce pari, si elle veut espérer remporter cette manche.