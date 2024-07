Follow on X

Gabon : VAALCO entend investir plus de 180 milliards de FCFA pour booster son activité

Le mardi 02 juillet 2024, le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble Arambo une délégation des responsables de la société pétrolière américaine VAALCO Energy, conduite par son Président directeur général (PDG) George Maxwell. Il était question pour ce dernier de présenter au membre du gouvernement le plan d’investissement de la compagnie pétrolière avec une enveloppe estimée à 230 à 300 millions de dollars soit près de 200 milliards de FCFA.

Unique société pétrolière américaine implémentée au Gabon et 4ème opérateur dans le classement de la production nationale, VAALCO s’est érigé en 22 ans comme un acteur majeur de ce secteur stratégique. Un positionnement que cette entreprise entend renforcer dans les prochaines années à travers un investissement conséquent pour booster son activité.

180 milliards pour booster l’activité de VAALCO Energy au Gabon

C’est dans cette optique qu’au cours de l’audience accordée par le ministre de l’Économie, les responsables de la société pétrolière ont tenu non seulement à présenter leur activité, mais aussi dresser un aperçu de leur plan d’investissement sur l’année 2025. Au total, ce sont plus de 180 milliards de FCFA qui seront prochainement investis au Gabon, plus précisément sur le champ pétrolier ETAME.

Dans la foulée, les responsables de VAALCO ont fait le point au membre du gouvernement de son plan de nationalisation des postes. En effet, 96 % des postes du producteur américain sont occupés par des nationaux. Cependant, pour réaliser des campagnes de forage plus complexes, la compagnie pétrolière a encore besoin d’expertise étrangère, disposant de qualifications hautement élevées.

Pour sa part, le ministre de l’Économie Mays Mouissi a tenu à remercier ses hôtes pour leur engagement et pour leur volonté d’accroître l’investissement dans le secteur pétrolier au Gabon. Par ailleurs, il a profité pour les féliciter pour la nationalisation des postes au sein de leur entreprise.