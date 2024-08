Gabon : un développement sans culture est-il possible ?

Ecouter l'article

Le développement d’un être humain sans culture est difficile à concevoir, voire impossible dans la pratique. Combien de fois celui d’un pays? La culture joue un rôle essentiel dans la formation de l’identité individuelle et collective, ainsi que dans le développement cognitif, émotionnel et social d’une personne. Pourtant grand absent des 30 projets prioritaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

La culture englobe les normes, les valeurs, les croyances, les pratiques, les traditions ainsi que les modes de pensée partagés par un groupe spécifique de personnes. C’est donc un secteur clé qui devrait faire partie des projets prioritaires contenus dans le plan national de développement pour la transition (PNDT) 2024-2026(PNDT). Seulement, les autorités de la transition semblent ne pas voir les choses de cet œil. Pourtant, le développement d’un pays ne se limite pas uniquement qu’aux aspects économiques, technologiques, éducatifs, de santé pour ne citer que ceux-là.

Aucun projet pour la culture

L’essor d’une nation passe également par la culture et l’art qui sont essentiels pour une société équilibrée et prospère. En effet, la culture et les arts renforcent l’identité nationale et promeuvent la cohésion sociale. Ils permettent aux individus de se connecter avec leur histoire, leurs traditions, leurs langues et leurs valeurs communes. Ce qui est crucial pour un sentiment d’appartenance et de fierté nationale. Une fois les industries culturelles et artistiques développées, elles jouent un rôle clé dans l’essor économique par le biais du tourisme culturel. Notamment les sites historiques, les festivals, les musées, les spectacles et les arts traditionnels attirent souvent les visiteurs étrangers.

Le tout en générant de facto des revenus, sans manquer de contribuer à l’image positive du pays à l’échelle mondiale. Les secteurs culturel et artistique favorisent aussi l’innovation et la créativité. Des éléments cruciaux pour la croissance économique et le progrès social. Ils inspirent de nouvelles idées, encouragent la diversité des expressions et stimulent l’innovation dans d’autres secteurs comme le design, la technologie et même l’éducation. La participation à des activités culturelles et artistiques est bénéfique pour le bien-être psychologique et émotionnel des populations. Faut-il rappeler qu’ils contribuent à améliorer la qualité de vie en offrant des espaces de réflexion, d’expression et de divertissement. Des éléments essentiels pour une société équilibrée.

Les arts et la culture sont tout aussi importants pour la transmission des savoirs traditionnels et dans la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Ils sont essentiels pour maintenir la diversité culturelle et linguistique, ainsi que pour préserver les traditions et les connaissances ancestrales. Bien que les secteurs de la culture et des arts ne soient pas les seuls moteurs du développement économique, leur contribution est vitale pour le développement global d’un pays. Reste aux autorités de la transition d’œuvrer pour un changement de paradigme au risque de manquer un pan élémentaire pour son développement global et pour le bien-être de la population.