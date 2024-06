Gabon : un contrat d’équipements portuaires de 19 milliards signé par AGL et BGFIGabon

Ecouter l'article

Au moment où le Général Oligui Nguema s’apprête à rencontrer Emmanuel Macron pour évoquer les contours de la transition politique, sur le plan économique, sa visite à Paris peut déjà s’assimiler à un succès. Et pour cause, plusieurs signatures de contrats ont déjà eu lieu en marge du forum Gabon-France. Parmi elles, la signature d’une convention de prêt entre BGFIBank Gabon et AGL Gabon pour le renforcement de ses capacités logistiques. Une convention a 19 milliards de FCFA qui devrait permettre à AGL « de contribuer un peu plus à la transformation et au développement socioéconomiques du Gabon ».

Destiné à promouvoir le commerce, les investissements et la coopération économique entre le Gabon et la France, le premier forum d’affaires entre les deux pays organisé à la fois par la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), qui avait entre autres pour objectif de faciliter les partenariats commerciaux en mettant en avant les opportunités d’affaires qu’offre le Gabon, est loin d’avoir accouché d’une souris. Loin s’en faut, puisque ce sont pas moins de 739 milliards de FCFA de contrats qui y ont été signés dont 19 milliards de FCFA entre AGL et BGFIBank Gabon.

En effet, réunis en marge de ce forum économique, ces deux géants de notre économie en ont profité pour procéder à la signature d’une convention de financement d’un montant de 19 milliards de FCFA, visant globalement à renforcer les capacités opérationnelles de AGL Gabon, SAGA et Owendo Container Terminal (OCT), en vue notamment d’optimiser les performances du port d’Owendo et ainsi soutenir les opérations pétrolières et minières. Un renforcement des capacités logistiques qui devrait « participer à l’engagement de AGL à contribuer chaque jour un peu plus à la transformation et au développement socioéconomiques du Gabon en y renforçant ses opérations » comme l’a d’ailleurs indiqué Patrick Gerenthon, Directeur Général de AGL Gabon.

« Renforcer la capacité d’AGL à soutenir la capacité logistique »

Avec en point d’orgue, « le renforcement de sa capacité à soutenir efficacement les besoins logistiques de l’industrie pétrolière et minière, tout en veillant à l’arrimage des standards du terminal à conteneurs de Owendo aux meilleures normes internationales » toujours selon le responsable d’AGL Gabon, cet accord illustre également « la volonté de BGFIBank Gabon à accompagner de manière pérenne et appuyée la mise en œuvre de projets structurants porteurs de richesse sur le plan économique et social » comme l’a souligné Dimitri Kévin Ndjebi, son premier responsable. Une marque de confiance accordée à BGFIBank et au secteur bancaire local, qui témoigne de la vigueur et de la solidité de ce dernier.



En totale adéquation avec la vision des pouvoirs publics, ce partenariat entre entreprises internationales et locales pour le développement durable et une croissance soutenue du pays, témoigne du changement de paradigme et du virage à 360 degrés pris par celles-ci. Toute chose qui devrait permettre de soutenir le développement infrastructurel du Gabon afin d’en faire un véritable hub régional et multi modal. On notera d’ailleurs qu’en dehors de la signature de cette convention dans le secteur portuaire, d’autres ont été signés dans le transport terrestre. Signe d’une volonté de booster le développement infrastructurel du pays.