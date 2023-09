Gabon : toute honte bue, les régies financières exigent une « prime de la transition »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, le climat post coup d’État semble devenu propice au lancement tous azimuts de mouvements sociaux. Dernier fait en date, la sortie le mardi 19 septembre dernier des agents des Régies financières et administrations assimilées qui ont exigé au nouveau ministre des Comptes publics Charles M’ba le paiement des primes du mois d’aout et plus encore la mise en place d’une prime de la transition, rapporte Gabonactu.

Le ministre des Comptes publics marcherait-il déjà sur des charbons ardents ? C’est le sentiment qui pourrait se dégager au vu du mouvement d’humeur observé en début de semaine par les agents de son administration. En effet, malgré le paiement d’un mois d’arriérés de primes, en l’occurrence le mois de juillet, ces derniers exigent le paiement des primes du mois écoulé.

Une prime de transition impromptu

Une condition sine qua non pour, disent-ils, lever le mot d’ordre de grève. À cet effet, ils n’ont pas manqué de décliner leurs différentes revendications. Il s’agit entre autres la révision du cadre juridique encadrant le paiement des primes, l’audit du fichier de paiement de primes tripartite, mais aussi la mise en place d’une prime de la transition par le nouveau patron des comptes publics.

Dans la foulée, le porte-parole des grévistes, Judicaël Mbadinga a lancé un ultimatum au gouvernement de la transition afin que l’ensemble de leurs revendications soit pris en compte. « Vendredi 11h, les 3 ministres ont la responsabilité de faire en sorte que l’arriéré du mois d’août soit intégralement payé. Ils doivent pondre le texte annonçant la tenue du dialogue social inclusif entre l’administration et les partenaires sociaux regroupés autour de l’intersyndical », a-t-il indiqué sur Gabonactu.



Il faut souligner que dans un contexte aussi particulier, cette sortie des agents des Régies financières et administrations assimilées semble pour le moins curieux, surtout que quelques jours après le coup de force opéré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), un gage d’apaisement leur avait été donné lors d’une rencontre le 14 septembre dernier avec le secrétaire général, le Directeur de cabinet et des Conseillers du nouveau ministre des Comptes publics, Charles Mba. A cette occasion, l’administration avait pris l’engagement de solder le mois d’août restant.