Gabon : Smart City, Data centers, Huawei déploie près de 140 milliards pour des projets technologiques 

Ecouter l'article

Fournisseur mondial d’équipements et d’infrastructures ICT (technologies de l’information et de la communication) et d’appareils intelligents, Huawei, géant chinois de la tech, entend investir au Gabon. Aider le pays à développer son potentiel et ses talents. A ce titre, un protocole d’accord a été conclu avec l’État gabonais. Celui-ci porte sur l’expansion de l’utilisation des réseaux et services de télécommunications. On évoque près de 140 milliards de FCFA d’investissements de la part du géant chinois.

Mise en œuvre du projet Smart City du Grand Libreville. Renforcement de la connexion TIC et électricité. Renforcement de la culture des talents TIC (technologies éducatives). Construction de data centers et cloud au Gabon. Huawei, déjà présent à minima dans le pays, entend contribuer au développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Le géant chinois entend investir dans des infrastructures de télécommunications, dans le but d’améliorer dans un premier temps, la couverture et la qualité des réseaux mobiles et fixes, facilitant l’accès à Internet.

Au terme du forum Gabon-Chine organisé en marge du FOCAC 2024 qui a permis de renforcer les liens entre l’Empire du milieu et le continent africain, le mastodonte de la tech qui vient de dévoiler son tout dernier smartphone pliable en 3 : le Mate XT, a indiqué aux autorités sa volonté d’investir pas moins de 234 millions de dollars à moyen terme. C’est l’équivalent de près de 140 milliards de FCFA et c’est quasiment 3 fois plus que le montant des prêts-projets conclus par le Gabon sur toute l’année 2023 comme l’indique le dernier rapport de la direction générale de la dette.

La formation, l’écosystème, l’environnement, Huawei prêt à tout

Destiné en plus de la création d’un Shenzhen à la gabonaise avec la Smart City, à l’accompagnement du pays en matière de formation dans des domaines spécifiques, ces 140 milliards de FCFA pourraient permettre de booster l’ambition technologique du Gabon. Les solutions de cloud computing et d’analyse de données, qu’entend développer Huawei, devraient permettre aux entreprises et aux institutions gouvernementales d’optimiser leurs opérations et de renforcer leur sécurité numérique. Autant d’actions qui devraient stimuler l’économie numérique, améliorer la connectivité au Gabon et favoriser la diversification de notre économie.