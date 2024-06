Gabon : réception d’un aéronef pour la surveillance des mangroves

Ecouter l'article

Le mercredi 5 juin 2024, la base aérienne 001 de Libreville a servi de cadre à la cérémonie de réception par le secrétaire général du ministère de l’Environnement, Delphin Mapaga d’un aéronef qui va être dédié à la protection de l’environnement, à la lutte contre la destruction des mangroves et au suivi des activités de pêche et de protection marine au Gabon. Une initiative des ministères en charge de l’environnement du Gabon et de la France qui témoigne de l’engagement de l’Etat en matière de protection des écosystèmes.

Le Gabon disposant des plus grandes mangroves du monde atteignant jusqu’à 60 mètres, la préservation de l’environnement en général et des mangroves en particulier est au cœur des préoccupations des autorités de la transition. Le nouvel appareil permettra une surveillance aérienne efficace des mangroves, pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Pour une surveillance accrue des mangroves

Une étude publiée en 2021 par l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS) a révélé une perte de 3% des mangroves de Libreville entre 2018 et 2021, soit environ 70 hectares. Les zones les plus touchées étaient Okala-Angondjé, Lowé et Igoumié. Cette déforestation, à un taux annuel de 0,8%, est bien supérieure à la moyenne mondiale de 0,11% pour les mangroves. Face à cette situation préoccupante, le ministère de l’Environnement a cherché des solutions pour contrer la destruction des mangroves.

L’aéronef de type F-Hcom, équipé de caméras, de radars et d’autres dispositifs sophistiqués, permettra une surveillance aérienne efficace des mangroves. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), ses missions incluront la surveillance des pêches artisanales illégales, la lutte contre les excès des quotas de pêche afin de prévenir la diminution des stocks de poissons, la cartographie des zones marines et des mangroves, la création d’une base de données fiable pour la gestion et la conservation de ces zones sensible, la surveillance des constructions résidentielles illégales, la veille au respect des règlements, la lutte contre l’exploitation illégale des ressources littorales et la détection l’exploitation illégale des ressources, notamment du sable marin côtier.

L’aéronef, fruit d’une convention entre la France et le Gabon, sera exploité par le partenaire technique Action Air Environnement sous la coordination du ministère de l’Environnement. Adapté pour des missions de surveillance environnementale, il sera opérationnel pour une durée de douze mois. Cette collaboration internationale témoigne de l’engagement du Gabon et de ses partenaires à protéger les mangroves et à assurer un développement durable.