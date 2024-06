Gabon : l’ANBG pour une application stricte de l’engagement décennal

Ecouter l'article

L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a pris une mesure décisive pour renforcer l’application de l’engagement décennal en signant une convention de partenariat avec le ministère de l’Intérieur le jeudi 6 juin 2024. Cet accord, relayé par Gabon 24, vise à garantir que les bénéficiaires de bourses d’études financées par l’État respectent leur obligation de retour et de service au Gabon pendant dix ans après leurs études.

Le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son séjour en France du 28 mai au 2 juin, a rencontré la diaspora gabonaise de plusieurs pays européens. Il a exhorté ses compatriotes à contribuer activement au développement du Gabon, soulignant l’importance de l’unité nationale pour transformer et redonner sa grandeur au pays. Cet appel à l’unité et à la contribution nationale trouve un écho direct dans la stricte application de l’engagement décennal par l’ANBG et le ministère de l’Intérieur.

Pour une participation de tous au développement du Gabon

L’engagement décennal est une clause contractuelle imposée aux bénéficiaires de bourses d’études par l’État gabonais. Ladite clause stipule que les étudiants doivent travailler au Gabon pendant une période de dix ans après l’obtention de leur diplôme. Cette politique vise à assurer que les compétences acquises à l’étranger ou dans les institutions locales bénéficient directement au développement du pays.

Le cadre légal de cet engagement est renforcé par le Décret n°0065/PR/MESRSIT/ du 12 février 2024, fixant les régimes de bourses d’études en République gabonaise. Selon l’article 9 de ce décret, « le bénéficiaire d’une bourse d’études ou son représentant légal, s’il est mineur, est tenu de signer un engagement décennal ». Le non-respect de cet engagement expose l’étudiant à des sanctions, pouvant aller jusqu’au remboursement des frais de bourse ou des poursuites judiciaires.



Selon les données de la Présidence de la République, environ 35 000 Gabonais vivent en France. Beaucoup d’entre eux ont bénéficié de bourses d’études de l’État gabonais mais choisissent de rester à l’étranger après leurs études. En effet, la non-application stricte de l’engagement décennal a conduit à une fuite des cerveaux, les diplômés choisissant de rester à l’étranger pour travailler. Cette nouvelle convention vise à inverser cette tendance en s’assurant que les étudiants rentrent au pays pour contribuer à son développement. Toutefois, pour que cette politique soit efficace, l’État doit également garantir des opportunités d’emploi aux diplômés. Ce qui nécessite une politique cohérente en matière d’adéquation formation-emploi.