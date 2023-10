Transition au Gabon : le Gén. Oligui Nguema sollicite le soutien de Mahamat Idriss Deby

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis ce lundi 09 octobre 2023, le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema séjourne à Ndjamena au Tchad dans le cadre de sa tournée explicative menée dans la sous région d’Afrique centrale. À cet effet, il a échangé avec son homologue tchadien Mahamat Idriss Deby Itno sur le processus de transition amorcée au Gabon le 30 aout dernier.

Cette rencontre entre les deux hommes intervient quelques semaines seulement après la visite en terre gabonaise d’un émissaire du président tchadien porteur d’un message de soutien du Tchad au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Occasion pour les deux hommes d’évoquer les sujets d’intérêt commun ainsi que les points de coopération bilatérale qui lien Libreville et Ndjamena.

Oligui Nguema et Mahamat Idriss Deby pour un renforcement de la coopération

Brice Oligui Nguema et Mahamat Idriss Deby Itno ont à cette occasion exprimé leur volonté commune de densifier et solidifier la coopération qui stimule le développement et la croissance de la de la sous-région Afrique centrale. Il faut souligner que les deux pays, membres de la CEMAC ont des accords historiques dans le domaine diplomatique, économique, de l’investissement, de l’industrie, de la défense, de la santé, du commerce et de l’éducation.

Au sortir de cet échange, le président de la transition a sollicité la bienveillance des pairs africains de la CEEAC afin d’accompagner le Gabon dans le processus de transition en trouvant des solutions africaines et pérennes au Gabon. Pour sa part, le président de la Transition du Tchad a tenu à rassurer le Général de brigade Brice Oligui Nguema quant à la disposition des autorités et du peuple tchadien à accompagner et soutenir le Gabon dans le processus de transition.

Dans la foulée de cette visite officielle, le président de la transition a échangé avec la diaspora gabonaise du Tchad qui, lui a adressé ses félicitations pour le processus de transition en cours au Gabon qui a entre autres objectifs la restauration des institutions, la redynamisation de l’administration publique et l’assainissement des finances publiques en vue d’accélérer le développement économique du pays.