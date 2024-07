Gabon : plus de 80 postes d’éclairage vandalisés

Ecouter l'article

Ce mercredi 3 juillet 2024, le Conseil National de l’Eau et de l’Electricité (CNEE) a mis en lumière les chiffres relatifs aux équipements du réseau d’éclairage public et des réseaux humides. Le constat est effarant. Plus de 80 postes d’éclairage du Grand Libreville ont été vandalisés, soit plus de 16% des postes d’éclairage. Des données déplorées par cette entité, qui chaque jour assure l’exécution du service public lié à la gestion des réseaux d’eau et d’éclairage public.

L’éclairage public joue un rôle crucial dans la création d’environnements urbains sûrs, dynamiques et accueillants, tout en favorisant la sécurité, la mobilité et le bien-être des citoyens. Seulement, une frange de la population vivant dans le Grand Libreville semble être contre cet élément important. Et pour cause, les derniers chiffres rendus publics par le conseil national de l’Eau et de l’Electricité sur les équipements du réseau d’éclairage sont peu reluisants. Du constat du CNEE, il ressort que plus de 80 postes d’éclairage ont été vandalisés dans la capitale.

80 postes d’éclairage détruits

C’est donc un constat regrettable fait par le CNEE. Plus de 16% des postes d’éclairage public existant dans la capitale ont été détruits soit plus de 80 postes. Un phénomène qui occasionne un dysfonctionnement du réseau d’éclairage public visible sur quelques artères du grand Libreville. Pourtant ce service public assure la sécurité des personnes. En effet, en éclairant les espaces urbains, les routes, les trottoirs et les espaces publics et avec une bonne visibilité les accidents sont réduits ainsi que le taux de criminalité. Les zones bien éclairées empêchent souvent les comportements criminels.



L’éclairage des routes et des intersections améliore aussi la visibilité pour les conducteurs. Cela favorise l’utilisation et l’exploitation de certains lieux après le coucher du soleil. Un bon éclairage public contribue à améliorer la qualité de vie des résidents en rendant les espaces publics plus accueillants, accessibles et sûrs. En détruisant ces biens, les vandales s’exposent à des sanctions pénales. Il faut souligner que le vandalisme est une infraction pénale, qui consiste à détruire, à dégrader ou détériorer le bien d’autrui, avec la volonté de nuire à autrui et de manière gratuite. A cet effet, le CNEE a mis en garde tous contrevenants. « toute personne se rendant coupable de destruction volontaire sur les postes d’éclairage public, lampadaires publics, grands mâts, câbles d’alimentation d’éclairage public, pompes publiques s’expose à une sanction pénale ».