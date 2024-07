Gabon : Plus de 10% des élèves orientés en 6ème âgés de 15 ans et plus

Conformément au calendrier scolaire, les orientations en classes de 6ème ont été publiées le vendredi 05 juillet sur les plateformes numériques X-gest et Kewa. Il ressort de cette phase de délibération que 12,14% des élèves qui iront au secondaire cette année sont âgés de plus de 15 ans. À cet effet, Camélia Ntoutoume Leclercq a convoqué les parties concernées pour proposer un accompagnement adapté à ces jeunes.

Si le plus jeune candidat au Certificat d’études primaires de cette session 2024 était âgé de 7 ans, il n’en est pas autant pour tous. C’est notamment le cas de 10% de ceux qui iront en 6ème à la rentrée scolaire 2024-2025. Des élèves de primaires dont les âges oscillent entre 15 ans et plus. Un écart non négligeable qui soulève des questions sur leurs opportunités de réussite ainsi que sur l’impact de leur présence dans des classes constituées d’élèves bien plus jeunes. Pour éviter que ces élèves ne rejoignent les 36% des 11-17 ans sortis du circuit scolaire en 2023, le ministère de tutelle propose un suivi sur un an avec en perspective une réorientation.

Vers une orientation des élèves de 6ème âgés de 15 ans et plus

Selon les données communiqués par le ministère de l’Education nationale 5 483 des 45 179 admis au CEP session 2024 sont âgés de 15 ans et plus soit 12,14%. Face à cette situation alarmante, Camélia Ntoutoume Leclercq, a réagi promptement en convoquant les parties concernées pour discuter des mesures d’accompagnement nécessaires pour ces élèves. « Sur ces entrefaites, j’ai immédiatement convoqué une réunion d’urgence avec les Fédérations des Parents d’élèves, les leaders syndicaux de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement Technique et Professionnel, le SP SOSUP, les Conseillers d’Orientation Psychologues et l’Administration », a-t-elle indiqué.

Ainsi le membre du gouvernement et ses équipes ont proposé un plan d’action en 3 phases. Du 16 au 19 juillet, ils iront dans les 9 provinces pour rencontrer ces enfants et leurs parents. Ces jeunes âgés de 15 ans et plus seront ensuite suivis sur un an. Au terme de l’année scolaire 2024-2024, 3 options leur seront proposées. Ils pourront soit rester dans l’enseignement général, intégrer les Collèges d’ Enseignement Technique (CET) qui seront ouverts dès la rentrée des classes 2025-2026 ou aller au Centre de Formation pour Apprentis (CFA) qui lui aussi devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2025-2026.