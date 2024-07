Gabon : Ovan-Makokou devrait coûter 6,5 milliards de FCFA

Ecouter l'article

À l’abandon depuis plus de dix ans, le chantier sur l’axe Ovan-Makokou devrait enfin être finalisé dans les mois à venir. C’est le souhait du comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui devrait pour ce faire décaisser pas moins de 6,5 milliards de FCFA. Longue de 98 km, cette voie permettant de relier Ovan à la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo, une province délaissée malgré son potentiel à la fois industriel et touristique, cet axe à enfin été placé au cœur des priorités du gouvernement, qui entend d’ailleurs en faire l’une de ses principales réalisations sous l’ère de la transition.

Le désenclavement de l’hinterland et l’amélioration des activités économiques ont été érigés en priorité par le CTRI. Engagés dans une phase cruciale de transformation nationale avec la mise en œuvre de missions stratégiques, les nouveaux hommes forts du pays se hâtent de conclure de nombreux projets à l’abandon par le régime déchu dans l’optique « d’asseoir les fondations d’un État moderne, résilient et en phase avec les aspirations de ses citoyens ». Cette reprise en main au forceps, au regard de la situation économique du pays, devrait ainsi permettre de développer un certain nombre de projets infrastructurels structurants à l’image de l’axe Ovan-Makokou.

Bourbiers insoutenables. Zone à risque pour les usagers. Cet axe long d’à peine 98km n’a pas pu être réalisé par le pouvoir déchu malgré son importance capitale pour le développement d’une partie de l’économie. Annoncé par le général-président, Oligui Nguema lors de sa tournée dans la province de l’Ogooué-Ivindo, sa réalisation devrait enfin se concrétiser d’ici quelques mois. D’ailleurs , la société China First Highway Engineering Company qui en est l’adjudicataire, a déjà entamé la phase de terrassement et devrait poursuivre les travaux de renforcement des fondations dans les semaines à venir. Car le temps presse.

Seulement 6,5 milliards de FCFA nécessaire à la finalisation du chantier



D’un coût estimatif de 6,5 milliards de FCFA soit à peine 2 milliards de FCFA de plus que la somme qu’engloutissait Ali Bongo et sa cour pour l’entretien du parking présidentiel il y a encore quelques mois, ce projet d’envergure nationale, largement applaudi par les ressortissants de cette province trop souvent oubliée par les gouvernements précédents, pourrait ainsi être livré d’ici fin 2025 au plus grand bonheur des Ogivins, souvent coupés du reste du pays comme ce fut le cas en novembre dernier. Entièrement financé par la République gabonaise et suivi par la direction générale de la construction et de l’équipement, cet axe devrait largement contribuer à développer l’économie de cette région riche en métaux précieux.