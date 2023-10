Gabon : Oncle Didine déplore la non reconnaissance de son travail dans le 7ème art

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques mois après avoir subi une intervention chirurgicale, l’acteur Prince De Capistran alias Oncle Didine est désormais relégué aux calendes grecques. À ce propos, l’intéressé a déploré la non valorisation de son œuvre dans le 7ème art gabonais qui en reste grandement marqué au fer rouge.

C’est à la faveur d’une interview accordée à Gab’Kulture que Oncle Didine de la série culte « Auberge du salut » a retransmis son spleen face à l’attitude des dirigeants envers les artistes et lui en particulier. Une sortie qui intervient plusieurs mois après une maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale. Laquelle avait mobilisé les fans de l’acteur via une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux. L’oncle Didine qui se porte comme un charme a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé.

Oncle Didine négligé durant toute sa carrière ?

C’est le ressenti de cet icône du petit écran qui a tout au long de sa carrière fait rêver les téléspectateurs. Ce à travers ses multiples rôles interprétés au cinéma que ce soit pour des séries ou encore des longs métrages. Face caméra le Prince de Capistran a relevé l’indifférence témoigné par les autorités face à son travail dans le 7ème art gabonais.

« sous d’autres cieux, j’aurais déjà eu la médaille de chevalier de l’étoile équatoriale, celle d’officier dans l’ordre national du mérite ou de commandeur de la légion d’honneur. Mais je n’ai rien de tout cela à ce jour » a-t-il déploré. Des actions incompréhensibles quand on sait quelle est la hauteur de la participation de ce pionnier dans l’évolution du cinéma gabonais. Faut-il souligner que toutes les fois où les acteurs culturels ont été mis à l’honneur, l’Oncle Didine a toujours été mis à l’écart.

Prince de Capistran écarté volontairement ?

C’est la question qu’on pourrait se poser au regard de ces multiples oublies. En effet, il y a quelques mois le Gabon a organisé une cérémonie de récompense à l’endroit des acteurs culturels du pays. La nuit du Talent qui avait permis à ces derniers de se partager près de 181 millions de francs CFA, des terrains et d’autres présents. Comment comprendre que lors d’un tel événement l’Oncle Didine des gabonais n’a pas été convié ?

Pourtant l’autodidacte n’est plus à présenter dans le milieu. Il faut dire que le Prince de Capistran a joué dans trois séries télévisées. Notamment «Albert Schweitzer», «Affaires voisins», «l‘auberge du salut» et a participé à près de 29 films dont la majorité ont été tournés en terre gabonaise. Au regard de ce qui précède, il serait judicieux que les plus hautes autorités du pays rectifient ce traitement de « paria» à cet homme qui a tout donné au 7ème art.