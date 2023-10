Gabon : Nzenzélé bientôt coupé du reste du pays face à la grogne des agents du bac d’Idembé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable calvaire que pourraient vivre les populations du district Nzenzélé dans le département de la Boumi-Louetsi. En effet, les agents chargés de faire la traversée du bac sur la rivière d’idembé sont scemment montés au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail aux allures de maltraitance d’humain.

S’il est vrai que sous l’ancien régime, plusieurs secteurs d’activités étaient déjà en souffrance et que certains travailleurs exprimaient leurs ras-le-bol quant à leurs conditions de travail, le coup de force opéré par les Forces Armées Gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a contribué à délier plus de langues. C’est notamment le cas dans le district de Nzenzélé où les agents commis à la traversée du bac ont récemment manifesté leur mécontentement.

La traversée sur la rivière d’Idembé bientôt à l’arrêt ?

C’est malheureusement ce qui pourrait arriver si rien n’est fait. Selon le quotidien n°14348, les travailleurs chargés d’effectuer la traversée des villageois sur la route reliant la commune de Lébamba au district de Nzenzélé menacent de cesser l’activité. Ces derniers sont confrontés à plusieurs difficultés depuis des années, notamment le manque d’outils de travail comme des gants par exemple, le manque de logement et d’abri les livrant aux intempéries durant la saison des pluies.



Si les populations saluent l’action de l’équipe dirigée par Samuel Lengodi qui chaque jour ne ménage aucun effort pour les aider à se rendre de l’autre côté de la rivière d’Idembe, ces dernières pourraient se voir priver de déplacement si jamais l’activité du bac était à l’arrêt. Toute chose qui devrait donc interpeller les autorités, mais aussi, les fils et filles de cette localité afin qu’une solution pérenne soit trouvée.