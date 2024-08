Gabon : Novaly Ecripcia Maganga, cette jeune arbitre qui alterne entre sa passion et ses études

Ecouter l'article

En 2022, l’arbitre internationale Stéphanie Frappart, faisait sensation à la Coupe du monde au Qatar, en étant la première femme à avoir arbitré un match masculin de Coupe du monde. Une première dans l’histoire et une consécration pour cette arbitre féminine qui laissait entrevoir de profonds changements. Au niveau du Gabon, bien qu’elle soit encore fortement attribuée aux hommes, la passion pour l’arbitrage s’étend à la gente féminine. Plusieurs jeunes femmes n’hésitent pas à se lancer dans le grand bain. C’est le cas de Maganga Novaly Ecripcia, une jeune femme qui a débuté sa carrière dans l’arbitrage à seulement 12 ans.

Au Gabon comme dans beaucoup de pays africains, le monde du sport est dominé par le football. Celui-ci est centré sur l’activité en elle-même, les autres métiers liés au football étant relégués au second plan comme celui de l’arbitrage. Pourtant, l’arbitrage suscite de plus en plus de passion et même chez les jeunes filles. Maganga Novaly Ecripcia en est l’exemple type. Nous l’avons rencontré par le plus grand des hasards lors d’un tournoi de football inter-quartier. Elle et ses deux assesseurs (elles aussi des jeunes filles) officiaient lors de la finale dudit tournoi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la demoiselle a de la poigne.

Seule femme au milieu de 22 hommes ce jour là, elle a tenu le sifflet d’une main ferme. Uniquement par passion. Étudiante à l’Ecole Normale Superieur de l’Enseignement Technique (ENSET), Ecripcia a toujours eu cette passion pour le football, sa première motivation pour l’arbitrage a été un de ses grands frères et une dame dénommée Floriane Maroundou. Elles se sont rencontrées lors d’un tournoi pour filles à Tchibanga. Depuis ce coup de foudre pour l’arbitrage, elle a travaillé sans relâche sous la supervision d’Evrard Mboumba Bissielou, arbitre affilié à la ligue de football de l’estuaire et la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Ce dernier la suit de près et ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Affiliée à la Ligue de football de l’Estuaire et peut-être à la Fegafoot à son tour dans quelques années, Ecripcia qui a débuté à l’âge de 12 ans malgré des moments difficiles, à su s’armer de courage dans un univers encore largement dominé par les hommes. Quoi qu’il en soit, à la regarder sur un terrain de foot, on se rend compte qu’il est aujourd’hui nécessaire pour les autorités d’investir dans le sport. Mais investir de manière ciblée et stratégique. Qui sait, peut-être sera t-elle la prochaine Stephanie Frappart.