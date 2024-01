Gabon : l’hôpital de Ngouoni doté d’une ambulance

Ecouter cet article Ecouter cet article

Séjournant dans le Haut-Ogooué depuis le jeudi 11 janvier 2024, Zita Oligui Nguema s’est rendue au Centre hospitalier de Ngouoni dans le département de Lekabi-Lewolo. Au cours de sa visite, l’épouse du président de la Transition a doté cet établissement d’une ambulance et un lot de médicaments.

Depuis l’organisation de la campagne Octobre rose, ZIta Oligui Nguema s’est résolument engagée dans la question sanitaire. En effet, l’épouse du Général Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de venir en appui à l’amélioration de la prise en charge des patients au sein des structures sanitaires. C’est dans cette optique qu’elle a doté l’hôpital de Ngouoni d’une ambulance neuve.

Une nouvelle ambulance pour l’hôpital de Ngouoni

Arrivée dans le Haut-Ogooué jeudi 11 janvier dernier, Zita Oligui Nguema a procédé à la visite de l’hôpital Ngouoni. Au terme de cette visite qui lui a permis de constater les besoins de la structure, elle a offert à cet établissement hospitalier une ambulance flambant neuve et plusieurs cartons de médicaments. Ce don témoigne de son soutien aux services de santé et de son désir d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins médicaux pour la communauté.

L’acquisition de cette ambulance représente une véritable plus value pour les services de l’hôpital. En effet, en cas d’urgence médicale, la rapidité d’intervention est souvent déterminante. L’ambulance permettra d’assurer des déplacements sûrs et rapides des patients vers l’hôpital, améliorant ainsi les chances de survie.

Les habitants de Ngouoni reconnaissants

La remise officielle de l’ambulance s’est déroulée lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et de reconnaissance. Les représentants de l’hôpital, du personnel médical et les membres de la communauté ont exprimé leur gratitude envers l’épouse du Général Oligui Nguema pour sa générosité et son engagement envers les populations.



Rappelons que l’amélioration de la prise en charge des patients à l’intérieur du pays est un des défis du système de santé gabonais. Certaines structures sanitaires de l’hinterland sont dépourvues d’équipements de base ou dans un état de décrépitude avancé au grand dam des populations.