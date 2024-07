Gabon : les diplomates édifiés sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires

Ecouter l'article

Dans le cadre de ses activités de vulgarisation des droits des consommateurs des services bancaires et financiers, l’Association gabonaise des usagers de banque (AGUB) a animé le mercredi 03 juillet dernier une session d’information à destination des agents du Commissariat à l’intégration régionale. Une rencontre qui a permis à ces derniers d’être édifiés sur les textes communautaires relatifs à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEMAC).

C’est conduite par son président Gildas Ndzengue Mbomba que l’AGUB est allée au contact des agents de cette administration rattachée au ministère des Affaires Étrangères, chargé de l’intégration sous régionale et des Gabonais de l’Étranger. Ainsi, en présence du commissaire général Placide Blaise Olouba Odounga que s’est donc déroulée cette session d’information sur le Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des services bancaires dans la sous région.

Les agents de Commissariat à l’intégration régionale à l’école de la protection des droits des consommateurs

Les agents de Commissariat à l’intégration régionale ont été entretenus sur les différentes notions que comporte ce texte notamment celui lié à l’authentification, la protection du consentement et l’exécution des opérations de paiement ou encore la sécurité et les limites des instruments de paiement. Autre texte ayant fait l’objet d’un exposé, le règlement R-2020/04 Relatif au service bancaire Minimum Garantie et le règlement R-2020/04 relatif au traitement des réclamations des consommateurs de produits et services bancaires dans la CEMAC.

Une série d’exposés qui n’a pas manqué d’être saluée par les agents de cette administration, qui désormais sont au fait de leur droit en tant que consommateur des produits et services bancaires. C’est d’ailleurs fort de cette expérience que l’AGUB entend poursuivre une série de réunions de vulgarisation des textes communautaires sur la protection des consommateurs des services financiers dans d’autres administrations publiques.