Gabon : le Pr. Mougougou sollicite l’appui d’Israël pour le développement des infrastructures de santé

Ecouter l'article

Le système de santé au Gabon est en proie à de nombreux dysfonctionnements, dans l’optique de le redresser, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a reçu le 06 septembre 2024 la présidente générale du groupe israélien d’IMS GER. Les discussions entre les deux parties ont porté sur la mise en place d’un partenariat notamment la construction des hôpitaux modernes et le renforcement des plateaux techniques des structures sanitaires nous rapporte le site d’information Gabonreview dans son article publié ce 08 septembre 2024.

L’amélioration de l’offre de soin au Gabon, un souhait cher aux plus hautes autorités de la transition en tête desquelles, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Une vision que le groupe isralien IMS GER épouse et pour laquelle il souhaite apporter un coup de pouce au Gabon, et ce à travers des initiatives innovantes visant à développer des infrastructures de santé au Gabon. Lesquelles initiatives prennent en compte la construction des structures sanitaires de pointe et totalement équipées.

Israël, la solution miracle pour le secteur de la santé au Gabon

En effet l’expérience avérée d’Israël dans le domaine de la santé notamment en terme d’infrastructure viendra répondre on l’espère de manière significative à la problématique de la prise en charge des malades qui est très souvent décriée. Fort de cela, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou s’est montré optimiste. « Israël est un grand pays, notamment en matière de santé et d’offre de soins et d’infrastructures dans le domaine de la santé. Nous pensons que c’est un partenaire qui peut nous permettre d’avoir ou de relever le niveau d’offre de soin dans notre pays » a déclaré le membre du gouvernement, non sans manquer de saluer le pragmatisme du Chef de l’Etat, le Général de Brigade qui est l’instigateur des partenaires de ce type.

Gageons que ce partenariat produira l’effet attendu. En effet, les multiples carences qui obèrent le bon fonctionnement de notre système sanitaire causent le décès de milliers d’âmes. Aussi, il serait judicieux que le membre du gouvernement outre la construction des infrastructures sanitaires, mette un accent sur la formation du personnel de santé qui jusqu’à lors est toujours pointé du doigt du fait de réserver un très mauvais accueil aux patients en souffrance.