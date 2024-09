Moanda : 6 individus arrêtés pour détention, vente, consommation de drogue et braquage

Ecouter l'article

C’est dans la nuit 14 au 15 septembre 2024 que les éléments de la brigade de gendarmerie de Moanda dans la province du Haut-Ogooué ont appréhendé une bande de malfaiteurs. Composée de six individus dont les âges varient de 21 à 32 ans, ces derniers, rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), ont été mis aux arrêts pour détention, consommation et vente de chanvre indien, détention illégale d’armes blanches, braquage et trouble à l’ordre public.

On ne parlera jamais assez de l’insécurité grandissante dans notre pays. Si les actes de violence et de barbarie semblent s’être estompés dans la cité pétrolière, les habitants de la cité minière ne savent plus à quel saint se vouer. Un phénomène que compte éradiquer les autorités judiciaires qui enchaînent les missions dans le but de protéger les populations moandaises. Ainsi, dans la nuit du 14 au 15, les agents de la brigade de gendarmerie ont procédé à l’arrestation d’une bande de six indélicats.

6 hommes âgés de 21 à 32 ans aux arrêts

Les faits qui leur sont reprochés sont, des troubles à l’ordre public, la détention, la consommation et la vente de chanvre indien, ainsi que la détention illégale d’armes blanches. Les indélicats sont tous connus du milieu carcéral et certains ont bénéficié de la grâce présidentielle en début d’année 2024. Le meneur, un certain Amidjo Wild Ngogno, alias le boss et ses compagnons Samuel Mouelé Idouka, alias cerveau, Yves Boukondza, alias poison, Uriel Kwabena djila, alias Adje, Tanguy Bianga, alias Manu le cop et Willy Carter devrait être présenté devant le parquet de la République de Franceville.

Il convient de souligner que les enquêtes se poursuivent afin que la quiétude regagne les populations de Moanda. Durant ces dernières semaines, il ressort une augmentation des actes délictuels qui font en moyenne entre 100 et 150 plaintes et infractions signalées pouvant aller jusqu’à 7 braquages par jour. Rappelons que c’est le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Dénis Tsanga qui avait réquisitionné les Forces de Défense et de Sécurité pour investir la ville de Moanda. Cette mesure a depuis lors été élargie aux localités de Mounana et de Bakoumba.