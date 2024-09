Gabon : le gouvernement interpellé sur la prise en compte de la santé oculaire 

Ecouter l'article

C’est à la faveur d’un entretien exclusif accordé à Gabon Media Time le samedi 31 août 2024 que le Dr Guy Jonathan Eyene s’est exprimé sur la question de la santé oculaire. Pour le spécialiste des yeux, au regard de la hausse des cas des personnes souffrant de pathologies oculaires, l’Etat devrait mettre en place des mesures d’accompagnement pour faciliter la prise en charge des maladies de l’œil.

Il vaut mieux prévenir que guérir, un principe de base de la médecine chinoise qui est une directive sur laquelle s’appuie l’Ophtalmologue, le Dr Guy Jonathan afin de rappeler aux autorités gabonaises l’importance de la santé oculaire, au regard de la hausse des pathologies visuels auxquels sont confrontés les populations gabonaises. « Les pathologies visuelles sont reléguées au second rang. Le gouvernement devrait avoir un regard là-dessus en mettant un cadre légal pour que tout professionnel impliqué puisse exercer son art car beaucoup confondent l’ophtalmologue et l’opticien (qui est le pharmacien des lunettes) » a confié l’Ophtalmologue.

Bien que lors des actions sociales, certaines ONG ou structures sanitaires offrent des consultations gratuites en ophtalmologie, le Dr. Guy Jonathan Eyene exhorte les nouvelles autorités en place à prévoir des mécanismes pour améliorer l’accessibilité aux soins. « Les lunettes coûtent cher on le sait, l’Etat peut aider en subventionnant leur achat par la Cnamgs. Et maximiser sur la création des infrastructures spécialisées dans la santé visuelle, ou encore mettre en place les cabinets de consultations mobiles ». Des solutions qui pourraient énormément soulager les populations surtout celles vivant dans les zones rurales.

Qu’est ce que la santé oculaire ?

La vue est l’un de nos 5 sens. Longtemps cantonnée à la seule consultation d’un médecin spécialisé en ophtalmologie, la santé visuelle s’étend désormais à l’ensemble du parcours de soin. Les orthoptistes et surtout les opticiens complètent la prestation de santé visuelle. D’où la nécessité de prendre soin de sa santé visuelle et cela implique de se protéger des agressions extérieures qui ne sont pas naturelles et qui peuvent occasionner la fatigue visuelle, les maux de tête, une vision trouble ou des picotements aux yeux.