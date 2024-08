Gabon : le Gén. Oligui Nguema promet 2591 km de route d’ici 2030

Follow on X

À l’aube de la commémoration de la date du 30 août 2023 qui s’assimile à l’an un du « coup de libération », le Président de la transition s’est adressé aux gabonais et gabonaises aspirant à des lendemains meilleurs. Outre l’accent mis sur les avancées significatives, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé aller plus loin avec 2591 km de route qui devront être construites d’ici 2030.

C’est à la faveur d’un discours prononcé le jeudi 29 août 2024 que le Président de la transition a souhaité à tous ses compatriotes de passer une excellente journée de libération qui devrait d’ailleurs être institutionnalisée après le référendum. Saluant le soutien indéfectible du peuple assoiffé de liberté après 56 ans sous le système Bongo-PDG, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé que le CTRI a vu le jour pour « mettre fin à l’ancien régime ».

C’est la vision noble assumée par le patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Si le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui s’est abstenu de faire un bilan de sa gouvernance, du fait qu’il serait prématurée, il est judicieux de souligner quelques actions qui ont concouru à améliorer de manière significative la vie des populations. C’est le cas du pavement des voies secondaires et la construction des voies en béton sur plusieurs centaines de kilomètres.

Clairement projeté sur le Gabon d’après transition, qu’il espère conduire vers des horizons meilleurs, le Président de la transition a martelé que « le pays souffre d’un manque d’infrastructures routières ». Un constat lucide fait lors de sa tournée républicaine durant laquelle il a expliqué la nécessité du coup de libération aux Gabonais de l’hinterland. Pour inverser la donne, le Gén. Oligui Nguema a annoncé que « d’ici fin 2030, nous devons construire 2 591 km de routes à travers l’ensemble du pays ».

Bien que considéré comme l’un des pays les plus riches du continent de par son Produit intérieur brut par habitant très élevé, le Gabon reste néanmoins en marge des processus de développement. Pourtant, nul n’est sans ignorer que l’amélioration des secteurs d’activités passe par des infrastructures routières de qualité. D’où cette promesse faite par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Lequel a d’ores et déjà précisé que « ce linéaire concerne les tronçons prioritaires ».Ces derniers avaient été identifiés et contenus dans la feuille de route de la transition.

À cela devrait s’ajouter des voies en dégradation continue. Une chose est sûre, le Président de la transition est persuadé que ces travaux d’envergure « permettront, dans les 6 prochaines années, d’améliorer la mobilité et l’accessibilité des biens et des personnes, tout en désenclavant les régions reculées ». Non sans manquer de mettre en exergue les incidences économiques dans les secteurs agricoles avec en ligne de mire l’autosuffisance alimentaire notamment avec la réhabilitation des sites de l’ancien Sotrader.