Gabon : le concours d’entrée aux CIMFEP de Mvengue et Nkok fixé au 13 juillet

Le concours d’entrée aux Centres internationaux multisectoriels de formation et d’enseignement professionnel (CIMFEP) de Mvengue et Nkok se tiendra le samedi 13 juillet prochain. L’information a été donnée par le biais d’une note datée du vendredi 21 juin 2024 et signée du Directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel (ANFEP), Léandre Thomas Anoue Tourou Kiki.

Le Conseil des ministres du mardi 25 juin 2024 a validé le projet de décret fixant les quotas d’emploi de la main-d’œuvre étrangère dans les entreprises à 30%. Cette décision vise à encourager l’emploi local et à s’assurer que les entreprises implantées au Gabon favorisent l’embauche de travailleurs gabonais. Les CIMFEP de Mvengue et Nkok jouent un rôle clé dans cet objectif en offrant des formations de qualité qui préparent les jeunes Gabonais à répondre aux besoins du marché du travail lesquels sont invités à s’inscrire jusqu’au 29 juin prochain.

Fin des Inscriptions le 29 juin 2024

« Le concours d’entrée au Centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel (CIMFEP) de Mvengue et de Nkok se déroulera le samedi 13 juin 2024 », peut-on lire dans la note que Léandre Thomas Anoué Tourou Kiki a adressé aux Directeurs des centres de formation et d’enseignement professionnel. Ledit concours sera précédé d’une phase de sensibilisation et d’inscriptions qui se tient du lundi 24 au vendredi 29 juin 2024 au complexe Basile Ondimba situé à Oloumi dans le 5ème arrondissement de Libreville. Cette période d’inscriptions permettra aux candidats potentiels de se familiariser avec les exigences et les opportunités offertes par les CIMFEP.

Le concours d’entrée aux CIMFEP de Nkok et Mvengue représente une occasion précieuse pour les jeunes Gabonais de se former dans des domaines variés. Les deux établissements offrent une gamme diversifiée de programmes incluant la maintenance informatique, l’électrotechnique, la chaudronnerie et la maintenance après-vente des machines agricoles. Ces formations sont accessibles dès le niveau 4ème, permettant ainsi à un large éventail de jeunes de bénéficier de ces opportunités éducatives.