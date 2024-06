Gabon : le Commonwealth prêt à accompagner l’État pour la création d’une académie de formation

Ecouter l'article

Le lundi 24 juin 2024, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a reçu en audience la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. Au cours de leurs échanges, l’émissaire de l’organisation britannique a exprimé la volonté du Commonwealth d’accompagner l’État gabonais pour la création d’une académie de formation.

Raymond Ndong Sima et Patricia Scotland se sont entretenus sur des sujets d'intérêt commun, notamment les questions de coopération bilatérale, le dialogue national inclusif, ses résolutions et leur mise en œuvre ainsi que le processus de Transition dans son ensemble. Occasion pour les deux parties d'évoquer la création d'une académie de formation multisectorielle pour les jeunes, destinée à améliorer leurs compétences et à leur offrir de nouvelles opportunités.

Vers la création d’une académie de formation pour les jeunes

La venue de Patricia Scotland a permis de réaffirmer au Gabon le soutien de L’arrivée de Patricia Scotland à Libreville a permis de réaffirmer au Gabon le soutien du Commonwealth malgré le changement de régime opéré le 30 août dernier, qui avait entraîné la suspension partielle du pays des instances décisionnelles de l’organisation le 15 septembre 2023. « Nous comprenons les raisons pour lesquelles cela s’est produit. Le président de la Transition et les autres membres de la Transition nous ont rassuré que c’était une période transitoire. En dépit de cela, nous avons dû prendre des mesures parce que nous avons des règles », a-t-elle expliqué. Une aide qui implique notamment l’accompagnement du pays dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Par ailleurs, l’organisation britannique a salué les efforts des autorités de la Transition au sortir du Dialogue national inclusif. « Nous sommes ravis de voir que le gouvernement gabonais s’attelle à satisfaire la population malgré les difficultés et les problèmes assez complexes qui se posent », a indiqué Patricia Scotland, soulignant l’importance de la coopération continue entre le Gabon et le Commonwealth. Le pays a d’ailleurs accueilli en avril dernier une délégation du Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) conduite par Hugo Swire, vice-président du Conseil du Commonwealth.

L’une des initiatives abordées lors de cette rencontre est la création d’une académie de formation multisectorielle. En effet, le Commonwealth est prêt à apporter son expertise pour la mise en place de cette institution, qui se concentrera sur la numérisation et l’intelligence artificielle. « Nous aimerions créer une académie où les jeunes auront accès à une formation gratuite et où ils exploreront de nouvelles opportunités », a déclaré la Secrétaire générale du Commonwealth. Cette initiative a pour but de préparer la jeunesse gabonaise aux défis de demain et de stimuler le développement économique et technologique du pays.