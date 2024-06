Gabon : lancement des travaux de construction d’un monument en hommage à Emane Ntolé

Ecouter l'article

Le président de la transition poursuit sa tournée républicaine. À cet effet, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a déposé ses valises dans la province du Moyen-Ogooué, plus précisément dans la commune de Ndjolé ce vendredi 21 juin 2024. Sur place, le numéro un gabonais a procédé au lancement des travaux de construction d’un monument en hommage à Emane Ntolé, figure emblématique de la résistance de ladite localité.

Après l’accueil vibrant des populations migovéennes à l’aéroport Georges Rawiri de Lambaréné, le président de la transition s’est tout de suite rendu dans la localité de Ndjolé dans le département de l’Abanga-Bigne. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ses compatriotes afin de communier avec ces derniers. À titre symbolique, un filet de pêche, traduisant le rassemblement de toutes les forces vives de la nation, lui a d’ailleurs été remis.

Emane Ntolé honoré

Au cours des échanges, le général de brigade est revenu sur les objectifs du CTRI, qui ont pour but de restaurer les valeurs et la dignité des Gabonais et d’accélérer le développement du pays. Dans son mot de circonstance, il n’a pas manqué d’annoncer une série d’actions concrètes, avec notamment la réhabilitation du centre de santé, le lancement des travaux d’aménagement des voiries urbaines pour un meilleur rayonnement de la commune, le lancement des travaux de construction du futur port fluvial de Ndjolé.

Une structure qui devrait à terme, être pourvoyeuse d’environ 500 emplois directs et indirects pour les jeunes de ladite localité. Toute chose qui permettra d’assurer l’évacuation vers la mer de nombreux produits, à l’exemple du minerai de manganèse de Ndjolé. Aussi, le président de la transition a octroyé à la commune de Ndjolé une enveloppe d’un montant de 1,3 milliards de FCFA. Pour la réalisation de projets immédiats et utiles aux populations. Outre cet aspect socio-économique, il a également procédé au lancement à titre symbolique, des travaux de construction du futur monument Emane Ntolé. Il faut dire que cet homme était un brave compatriote décédé en 1912. Il s’était héroïquement opposé à l’occupation coloniale. Un bel hommage donc à cette figure emblématique des valeurs patriotiques gabonaises.

A noter qu’au terme de ces rencontres, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté ses compatriotes à cultiver l’unité, la cohésion, le partage et la solidarité afin de bâtir ensemble ce Gabon nouveau auquel nous rêvons tous.