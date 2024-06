Gabon : lancement des Conseils consultatifs provinciaux

Ecouter l'article

Les autorités de la transition poursuivent leur travail en matière de dispositif de suivi et d’évaluation des politiques publiques, à travers le déploiement des Conseils Consultatifs Provinciaux (CCP) sur l’ensemble du territoire. Un projet qui vise à renforcer la coordination et le dénombrement des actions gouvernementales sur le territoire national.

Initiée par le secrétariat général du gouvernement dirigé par Abdul Razzak Kabongo, cette initiative s’inscrit dans le cadre du décret n°00064/PR/PM du 11 juin 2019. Afin de procéder au renforcement de la coordination, de l’appréciation et des dénombrements des actions du gouvernement dirigé par Raymond Ndong Sima sur le territoire national. Piloté par la direction du suivi et de l’évaluation des Politiques Publiques (DSEPP), c’est une entité dédiée à la supervision rigoureuse des réformes et programmes gouvernementaux.

Les conseils consultatifs

En effet, les Conseils Consultatifs Provinciaux sont des organes inclusifs réunissant divers acteurs locaux tels que les préfets, les représentants des collectivités locales, des secteurs économiques, des ONG et des syndicats. Ils ont pour mission principale de favoriser la mise en œuvre efficace des projets gouvernementaux en assurant une participation active des communautés locales et en garantissant la transparence dans leur exécution. Dans la province du Moyen-Ogooué par exemple, le Conseil Consultatif Provincial (CCPG3) a déjà démontré les bénéfices d’une approche collaborative.

Avec des acteurs économiques comme MAUREL & PROM, le CCPG3 a facilité la structuration des projets de développement local, assurant ainsi leur succès et leur impact positif sur les communautés locales. Il faut dire que l’objectif de cette opération est d’établir ainsi que de rendre opérationnels les CCP dans toutes les provinces du Gabon. Une démarche qui comprendra également la familiarisation des CCP avec les outils de suivi et d’évaluation des réformes et programmes gouvernementaux. Renforçant ainsi leur capacité à contribuer de manière proactive à la collecte d’informations essentielles sur l’avancement des projets locaux.

Les résultats attendus à l’issue de ce déploiement, incluent l’installation effective des CCP dans les 9 provinces gabonaises, la maîtrise des processus de suivi et d’évaluation par les CCP, ainsi que leur contribution continue à la production de rapports périodiques sur l’efficacité des actions entreprises. Il est à noter que les livrables attendus sont les procès-verbaux d’installation des CCP et les documents attestant de la mise en place des outils de suivi et d’évaluation au sein de ces organes consultatifs provinciaux. L’installation des CCP suivra donc un chronogramme prévisionnel précis qui inclut la formation des équipes dans chaque gouvernorat et la présentation des stratégies de suivi et d’évaluation aux membres.