Gabon : l’ambassade de Corée lance le concours d’expression orale en coréen

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ambassade de la République de Corée au Gabon a annoncé ce jeudi 5 octobre 2023 le lancement du concours d’expression orale en coréen 2023. Le dépôt des candidatures ouvertes du 5 octobre au 17 novembre 2023 sera l’occasion de valoriser et faire connaitre la langue coréen auprès du grand public gabonais.

C’est par le biais d’une publication sur son site internet et sur sa page Facebook que l’ambassade de Corée au Gabon à informer de l’ouverture de son concours linguistique. Il s’agit d’un événement permettant de célébrer la langue et la culture coréennes et de renforcer les liens entre les peuples vivant sur le territoire gabonais et la Corée.

Pour la promotion de la culture coréenne et le renforcement des liens

Le concours d’expression orale en coréen organisé par l’ambassade de Corée sur le territoire gabonais est l’occasion de s’immerger dans la culture coréenne. En effet, ce concours est une occasion d’apprendre le coréen, de pratiquer cette langue et d’améliorer son vocabulaire. La participation à ce concours pourra donc conduire les compétiteurs à s’intéresser davantage à la culture coréenne.

En marge, l’apprentissage de la langue coréenne peut faciliter la coopération entre le Gabon et la Corée. En effet, les deux pays entretiennent de bons rapports et échangent dans divers secteurs parmi lesquels l’industrie pétrolière où la Corée est classée dans le top 10 des clients du Gabon .

Une compétition ouverte à tous les amoureux de la Corée

Le concours se déroulant à distance, il permet la participation de tous. C’est ce que précise l’affiche publiée sur les plateformes de l’ambassade. « Le concours est ouvert à tous, toutes les nationalités (sauf les Coréens) qui habitent au Gabon peuvent participer à ce concours », peut-on lire.

Toutefois, la représentation diplomatique précise les conditions pouvant rendre inéligible certains participants. En effet, les sujets portant sur la politique et la religion ne sont pas admis. Aussi, elle invite tous ceux souhaitant concourir à veiller à la qualité de leurs vidéos notamment en matière de son ainsi qu’au respect du temps indiqué. Au terme du concours le 17 novembre, des récompenses attractives seront remises aux vainqueurs. La participation d’un grand nombre est donc vivement encouragée.