Gabon : la SEEG dénonce des Actes de violence contre son personnel

La SEEG constate pour le regretter une recrudescence des actes d’agressions physiques ou morales visant directement son personnel ou ses infrastructures.

Cette violence inouïe que rien ne justifie, est d’autant plus choquante qu’elle vise des employés en activité, au service des populations Gabonaises. Fustigeant la série d’agressions dont celle perpétrée le 24 septembre 2024 à Port-Gentil à l’encontre d’un plombier de réseaux. La SEEG attire l’attention des Plus Hautes Autorités sur ces cas récurrents de violence contre ses agents dont le seul tort est d’exercer leur métier.

Il est important de rappeler qu’en dépit de la crise énergétique sans précédent que traverse notre pays, les employés de la SEEG se dévouent corps et âme pour assurer leur mission de service public dans des conditions parfois complexes et difficiles. Face à cette montée de violence, la SEEG se réserve le droit d’user de tous les moyens légaux chaque fois qu’elle aura connaissance de tels agissements, pour préserver l’honneur et la dignité de ses agents.