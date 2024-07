Gabon : la livraison de la salle de spectacle du ministère toujours attendue

Ecouter l'article

C’était le lundi 8 avril 2024. Le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand, annonçait la livraison d’une salle de spectacle au micro de Gabon 1ère. Une annonce qui avait été faite au cours d’une visite d’inspection. Seul bémol, la promesse du membre du gouvernement n’est jusque-là pas tenue, car les travaux de ladite salle ne sont toujours pas arrivés à leur terme. Pourtant, cette salle est loin d’être d’une capacité pouvant nécessiter des travaux sur six mois.

C’est dans l’optique d’offrir un espace adéquat et d’expression aux acteurs culturels et aux partenaires sociaux que le gouvernement de la transition via le ministère de la Jeunesse des Sports de la Culture et des Arts, entreprenait des travaux visant à offrir un espace de divertissement. Deux nouvelles bâtisses dont une salle de spectacle et de nouveaux bureaux qui devaient officiellement être livrés en mai dernier. Seulement voilà, un mois après la date de livraison annoncée, les choses semblent être au point mort.

Une longue attente

En effet, ces bâtisses devraient représenter, sans aucun doute, un ouf de soulagement pour les acteurs culturels gabonais qui ne souhaitaient qu’avoir un espace pour exprimer leurs arts. Il faut dire que depuis plusieurs années, ces derniers tirent le diable par la queue en ce qui concerne l’organisation de leurs spectacles. Jusque-là, ceux qui portent la culture gabonaise sont dans l’obligation d’avoir recours à des initiatives privées. Un problème que le membre du gouvernement de la Transition entendait résoudre au plus vite.



Sauf que les travaux ne sont pas encore terminés. Qu’est ce qui a empêché la livraison de ces travaux? Seul le ministre de tutelle a la réponse. Car lors de la visite d’inspection le membre du gouvernement avait déclaré que les délais devaient être respectés. « C’est un sentiment de satisfaction, le président de la transition nous a instruits d’accélérer la cadence. C’est chose faite! Nous avons respecté les délais ». Il serait judicieux que la livraison de ces bâtisses se fasse au plus vite afin de résoudre une problématique qui n’a que trop duré. Rappelons que la salle de spectacle aura « une capacité d’environ 450 personnes ».