Gabon : après révision, le montant du PNDT passe de 4536 à 3697 milliards

Faire plus avec moins. C’était le défi du ministre de la planification et de la prospective lors de l’atelier de validation du Plan national de développement pour la Transition (PNDT) qui s’est tenu en avril dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission a été réussie. Remodelé et optimisé. Le plan directeur 2024-2026 compte désormais plus de projets structurants qu’au départ avec une hausse de 10%, qui coûteront en plus, moins de deniers au contribuable gabonais, puisque d’un peu plus de 4536 milliards de FCFA au départ, il nécessitera désormais tout juste un peu plus de 3 696 milliard de FCFA. Une baisse de près de 19%!

En effet, dans cette redéfinition des priorités du PNDT puisque c’est de cela qu’il s’agit, le gouvernement par l’intermédiaire du ministère de la planification, à remodeler ce plan de manière à ce qu’il dispose d’une grosse moitié des projets financés sur le budget général de l’Etat (184 au total) dont 160 seront financés à hauteur de 1112 milliards de FCFA sur fonds propres, ce qui démontre une volonté de remettre l’investissement public au cœur du dispositif de développement. Les Finex et la RSE également en bonne place, récupèrent eux, au final, 24 projets pour un montant global de près de 450 milliards de FCFA dont 148 devraient être engagés dès cette année.

30 projets priorisés dans 11 secteurs pour 213 milliards

Répartis en 5 piliers stratégiques incluant la réforme des institutions et la transition politique, les infrastructures stratégiques, la diversification de l’économie, le capital humain et l’inclusion sociale mais également la durabilité environnementale et la valorisation du capital naturel, ces 320 projets finalement retenus dans le cadre du PNDT seront ainsi priorisés par étape. 30 seront mis en œuvre dès cette année pour un montant global de 213 milliards de FCFA, essentiellement ceux du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et répartis dans 11 secteurs clés dont les infrastructures routières (6 projets) et l’éducation (5 projets).

Témoignant par ailleurs d’un véritable changement de stratégie, cette mise à niveau du PNDT, qui intègre par exemple le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) au coût de 36 milliards de FCFA qui devrait favoriser la réduction des inégalités de développement entre les zones rurales et urbaines avec ses 100000 bénéficiaires potentiels, souligne un profond changement dans la manière de déployer les projets. Une répartition juste et équilibrée qui renforce l’idée d’un changement de paradigme et qui tranche avec le style du régime déchu. Reste désormais à savoir si les unités de suivi de ces projets seront à la hauteur.