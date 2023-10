Gabon : Anaclet Ngoua, nouveau président de l’ONEC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme de l’assemblée générale élective de ce samedi 14 octobre 2023 qu’Anaclet Ngoua a été porté à la tête du bureau de l’Ordre national des experts comptables (ONEC). Il remplace pour 4 ans Franck Ange Sima MBA, président sortant, avec pour mission de poursuivre la mission de reconnaissance à l’international dudit ordre afin de faire gagner à cette noble fonction ses lettres de noblesse.

L’élection à l’Ordre national des experts comptables coordonnée par le cabinet Valentine Assengone, qui y a dépêché deux huissiers s’est déroulée comme sur des roulettes. Entre transparence et ambiance bon enfant, l’assemblée générale élective du samedi 14 octobre 2023 a abouti sur la victoire d’Anaclet Ngoua.

C’est donc en présence des représentants du membres de l’ONEC, du bureau sortant ainsi que du nouveau bureau que le désormais patron des comptables dans notre pays a été plébiscité par le suffrage exprimé soit 4 ans. Une victoire cash qui a d’ores et déjà été saluée par l’instance faîtière de ce métier sur le territoire national qui espère des actions promptes de la part d’Anaclet Ngoua et son bureau.

À ce propos, celui qui effectue un premier passage à la présidence de l’ONEC entend définir une feuille de route pour ces 4 prochaines années. « Dans les plus brefs délais, nous allons continuer le travail déjà entamé par l’ancien bureau qui vise notre reconnaissance aussi bien au niveau national qu’international, les relations avec les pouvoirs publics et la formation », a annoncé Anaclet Ngoua d’entrée. Par ailleurs, l’ONEC s’assure que l’obligation de formation continue annuelle de ses membres soit respectée et prépare le futur cadre pour un contrôle qualité de chaque dossier.

A propos de l’ONEC

L’Ordre National des Experts Comptables du Gabon (ONEC), régie par la Loi 022/2017 du 26 janvier 2018, est une institution dont le rôle est de contribuer au développement économique par la transmission de l’information financière fiable et, d’assurer la valorisation et la défense de la profession d’expert comptable du Gabon sur le plan national et international.