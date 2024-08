Gabon :  72 nouveaux agents pour renforcer les effectifs du ministère des Transports

Ecouter l'article

Dans l’optique de lutter contre le chômage des jeunes et ce conformément à la volonté du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministère des Transports a accueilli ce 28 août 2024, 72 nouveaux agents. Des nouveaux fonctionnaires qui devront mettre leurs compétences et savoir-faire au service de l’administration publique gabonaise en vue de booster ce département ministériel dirigé par le Capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma.

De la parole aux actes, il en faut peu. C’est ce que démontre le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma. En effet, attentif aux instructions du Général-Président Brice Clotaire Oligui Nguema, le patron des Transports a procédé au renforcement de ses effectifs. Ainsi, ce sont au total 72 nouveaux fonctionnaires qui ont fait leur entrée au ministère des Transports et qui ont reçu des mains du Secrétaire général du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, Cyprien Ndong leurs bons de caisse et attestations de recrutement.

Le ministère des Transports épouse parfaitement la vision du Gen.Oligui Nguema

Prenant la parole au nom du ministre des Transports, le Secrétaire général du ministère des Transports Cyprien Ndong tout en félicitant ces 72 nouveaux fonctionnaires, n’a pas manqué de leur rappeler les attentes auxquelles ils devront répondre pour servir la nation. « Vous devez apporter votre énergie, votre personnalité et un certain engouement, qui devront être encadrés par les dispositions légales de la fonction publique. Lesquelles sont liées à l’éthique, le patriotisme et à l’amour du travail. Le Président de la transition et le ministre des Transports vous ont donné l’occasion d’entrer dans l’administration, ils attendent que vous soyez des professionnels compétents qui produisent pour le pays surtout en cette période de transition » a martelé Cyprien Ndong.

A leur tour, les nouveaux impétrants n’ont pas manqué d’exprimer toute leur reconnaissance à l’endroit des autorités en place pour l’opportunité qui leur est offerte. « Nous remercions nos autorités et nous saluons le pragmatisme de nos dirigeants et celui du ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma. Les conseils que nous avons reçus du Sécrétaire général ce jour nous permettront d’être des agents responsables soucieux de l’avenir de la nation comme aime à le rappeler le Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema » a confié un bénéficiaire, Jostain Moungue-Mombu.

Notons que la prochaine phase du processus sera la dispense de formations à l’endroit des nouveaux agents. Lesquelles formataient seront axées sur l’éthique et la déontologie de la fonction publique avant leur déploiement sur le terrain.