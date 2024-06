Gabon : 4 milliards par province pour réduire les inégalités !

Ecouter l'article

Alors que le régime déchu n’a pas été en mesure de mettre en œuvre le Fonds d’initiatives départementales (FID), les nouvelles autorités ont quant à elles entamé une série de réformes de la gouvernance territoriale. Visant à renforcer l’implication des collectivités locales dans la gouvernance du développement national, ces réformes sont portées par le Plan d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Un plan financé par l’Etat gabonais à hauteur de 36 milliards de FCFA, soit 4 milliards de FCFA par province pour réduire les inégalités.

Le gouvernement de Transition entend renforcer l’implication des collectivités locales dans la gouvernance du développement national. Pour y arriver, l’ambition affichée vise principalement à renforcer la déconcentration des pouvoirs et des ressources au niveau local. C’est donc dans le but d’accompagner efficacement le processus de déconcentration et de développement des territoires qu’une enveloppe budgétaire de 36 milliards de FCFA a été allouée au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

Avec comme impact projeté, la réduction des inégalités de développement entre les zones rurales et urbaines, ce programme appuyé par le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), devrait ainsi permettre d’améliorer l’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base dans les zones rurales. Avec globalement 4 milliards de FCFA par province, le PUDC adossé au Plan National du Développement de la Transition (PNDT), pourrait à terme, bénéficier à plus de 100 000 Gabonais. Un chiffre intéressant, bien qu’il ne représente que 4% de la population totale.

Renforcer les capacités administratives déconcentrées

Impliquant de renforcer les capacités administratives déconcentrées, d’améliorer leur coordination avec les collectivités locales et leur donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les programmes du PNDT au niveau territorial, ce Fonds d’initiative départemental 2.0, devrait ainsi offrir une meilleure accessibilité des services sociaux de base pour les populations les plus déshéritées. A noter que la mise en œuvre de ce PUDC sous-tend de développer d’autres projets intégrateurs nationaux dans les secteurs des infrastructures à l’image de la réalisation des travaux de l’axe Ovan-Makokou, de l’éducation, de la santé ou encore de l’énergie.