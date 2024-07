Gabon : 20 286 cas de grippe saisonnière enregistrés du 1er janvier au 30 juin 2024

Ecouter l'article

Depuis novembre dernier un constat est visible à travers le pays, à savoir une forte présence de la grippe saisonnière qui sévit. Les données rendues publiques sur la situation épidémiologique au Gabon le 2 juillet 2024 par le ministère de la santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou révèlent que du 1er janvier au 30 juin 2024, plus de 20200 cas de syndromes grippaux ont été enregistrés.

C’est dans le cadre du Programme de surveillance intégrée de la maladie et de réponse (SIMR) que le ministère de la Santé a dressé le bilan de la situation épidémiologique sur toute l’étendue du territoire national. Il en ressort que, sur 10 épidémies, la grippe saisonnière est celle qui a enregistré le plus de cas en 6 mois. En effet, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2024, ce sont au total 20 286 personnes qui sont allées en consultation en raison de la vague de grippe saisonnière.

Qu’est-ce que la grippe saisonnière ?

Bien que similaire au Covid-19 à certains égards, la « grippe » est une infection respiratoire aiguë causée par des virus grippaux. D’origine virale, elle sévit partout dans le monde, touchant principalement les publics vulnérables notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées , si l’on en croit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Afin de la prévenir, il est important de veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières, de la vaccination des femmes enceintes et des jeunes enfants.

Au regard de sa forte propagation, et du nombre de cas enregistrés en seulement 6 mois, il serait judicieux que le ministère de la Santé sensibilise davantage les populations. Selon le tableau dressé sur la situation épidémiologique du Gabon, toujours dans la même période, 15 personnes ont été testées positives à la Covid-19. On note également 586 cas de fièvre typhoide, 341 diarrhées sanguinolentes, 210 personnes atteintes de rougeoles, 69 fièvre jaune, pour ne citer que ceux-là. Il est plus qu’urgent d’être vigilant pour les 6 mois à venir.