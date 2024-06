France : 3 gabonaises finalistes du concours Maajabu gospel Talent saison 2

Ecouter l'article

Une fois de plus, les gabonais de la diaspora ont porté haut le vert-jaune-bleu. Le mercredi 29 mai dernier à l’Esplanade Grand Paris, 3 talentueuses Gabonaises ont brillamment réussi l’épreuve de demi-finale de l’un des plus grands concours gospel du monde francophone, Maajabu Talent saison 2. Grâce à leurs merveilleuses prestations, elles ont été portées vers la finale.

Du mercredi 17 avril au 29 mai, les primes ont permis d’éliminer progressivement les candidats, réduisant le nombre initial d’une vingtaine de participants à neuf demi-finalistes. Parmi les heureux de cette 2ème saison, Stellia Koumba, Naomie Ngoli et Ruth Daniel Assoumou, qui ont su se distinguer. Leur présence sur scène, combinée à leurs personnalités vocales uniques, a su conquérir à la fois le jury et le public.

Le Gabon bien représenté à la finale du Maajabu Talent

La performance de ces trois jeunes femmes est une fierté pour le Gabon. Elles ont réussi à se démarquer dans un concours de haut niveau, témoignant de la richesse et de la diversité du talent gabonais. Des performances remarquables qui ont permis au pays de décrocher 3 tickets pour la finale de ce vendredi 07 juin.

La demi-finale s’est déroulée sur le thème « old school », où les candidates ont revisité des tubes de gospel ayant marqué les générations passées. Stellia Koumba a cartonné avec le titre « Il te tend la main » de Luc Dumont, démontrant une maîtrise vocale impressionnante et une profondeur émotionnelle qui a touché le cœur des spectateurs. Naomie Ngoli a interprété avec brio « Vêtu de gloire » de O’nel Mala, captivant l’audience avec sa voix puissante et son interprétation sincère. Enfin, Ruth Daniel Assoumou a enchanté le public avec sa prestation des titres « Agnus Dei » et « Holy » de Michael W. Smith et Donnie McClurkin, montrant une technique vocale exceptionnelle et une passion palpable pour le gospel.

La finale de Maajabu Talent s’annonce palpitante avec la participation de Stellia Koumba, Naomie Ngoli et Ruth Daniel Assoumou. Leur parcours jusqu’ici montre non seulement leur talent exceptionnel, mais aussi leur détermination et leur passion pour la musique gospel. Leurs prestations promettent d’être mémorables. Pour soutenir les portes étendard gabonaises, il suffit d’envoyer le numéro 16 pour Naomie Ngoli, 3 pour Ruth Daniel Assoumou et 17 pour Stellia Koumba sur les différentes plateformes de Maajabu.