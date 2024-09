Gabon : signature d’une convention de prêt de 20 milliards FCFA entre AGL et BGFIBank

Ecouter l'article

Africa Global Logistics (AGL) Gabon et BGFIBank Gabon ont officiellement signé, le mercredi 18 septembre 2024, une convention de prêt d’un montant de près de 20 milliards de FCFA. Cet accord, annoncé lors du Forum économique Gabon-France en mai dernier, représente une avancée majeure pour le développement des infrastructures portuaires et logistiques au Gabon et partant, l’écosystème économique en général.

Véritable outil d’accompagnement pour l’économie gabonaise, la BGFIBank Gabon ne ménage aucun effort pour l’essor de plusieurs secteurs d’activités. Dernier fait en date, le financement du renforcement des capacités opérationnelles d’AGL Gabon, ainsi que celles de ses partenaires SAGA et Owendo Container Terminal. Le but étant d’optimiser les performances du port d’Owendo.

BGFIBank pour une activité portuaire et logistique plus solides !

C’est en présence de Ghislain Moandza Mboma, Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) que les Directeurs généraux d’AGL Gabon, Patrick Gerenthon, et de BGFIBank Gabon, Dimitri Ndjebi, ont procédé à la signature de la convention de prêt d’un montant de près de 20 milliards de FCFA. Cet accord renforce non seulement les relations entre les deux entités, mais symbolise également leur engagement commun pour la transformation économique du Gabon.

signature de la convention de prêt entre BGFIBank Gabon et AGL Gabon © D.R.

Il est tout aussi judicieux de préciser que les investissements projetés viseront à ériger le terminal à conteneurs d’Owendo en un hub régional performant, capable de répondre aux besoins croissants des industries extractives. En s’alignant sur des standards internationaux élevés, AGL Gabon aspire à améliorer les services logistiques, ce qui pourrait également réduire le coût de certaines denrées.

BGFIBank Gabon réaffirme ainsi son soutien aux projets structurants et à fort impact. Il va sans dire que ce financement accordé au leader du secteur portuaire et logistique dans notre pays s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement des initiatives qui favorisent la compétitivité économique et le progrès social. Ensemble, AGL et BGFIBank ambitionnent de contribuer à un développement infrastructurel durable et inclusif au Gabon.