Fonds de développement des communautés locales de Perenco : le centre médical de Mandji doté d’une ambulance

Dans le cadre des projets communautaires financés par les fonds de concours pour le développement des communautés locales (FDCL) de Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), la Commission quadripartite, composée de Juste Ibinga Koula, conseiller du ministre du Pétrole et président de la Commission, de la société POGG, du Préfet du département de Ndolou, Aristide Koumba, et de Jacques Didier Pambo, Chef de Canton Dourembou, a remis officiellement une ambulance médicalisée au Centre Médical de Mandji ce dimanche 02 juin. La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables administratifs de la localité et des auxiliaires de commandement.

Cette action sociétale vient en appui à la politique gouvernementale en matière d’accès aux soins de santé des populations rurales et vise à améliorer les services de santé dans la région.

C’est au nom des populations du département de Ndolou que le Préfet a réceptionné cette dotation. Des mains du Conseiller du ministre du pétrole. Transmettant à son tour le véhicule médicalisé au représentant du Directeur Régional de la Santé de la Province de la Ngounié, M. Anicet Nzienguet Pango, inspecteur Régional de Santé, le corps médical s’est dit satisfait de ce geste social et a profité de la tribune qui lui était offerte pour remercier les donateurs du jour non sans leur garantir un bon usage.

Il faut souligner que la dotation de cette ambulance au Centre médical de Mandji constitue sans conteste un appui complémentaire dans la politique sanitaire gouvernementale visant à rendre accessibles les soins aux populations. Ce moyen roulant pour le transport des malades devrait appuyer le dispositif sanitaire existant et permettre des transferts entre les différentes infrastructures sanitaires notamment vers l’hôpital de Fougamou, offrant ainsi un accès plus rapide aux soins médicaux spécialisés pour les résidents de Mandji et des zones avoisinantes. Une action qui ne manquera pas de ravir les populations.

Photo de famille au terme de la remise de dons © D.R.

L’ambulance est équipée des dernières technologies médicales, garantissant ainsi un environnement de soins optimal pendant le transport des patients. Cela réduit non seulement le temps de trajet, mais assure également une assistance médicale adéquate en cas d’urgence pendant le transfert.

Au cours de la cérémonie, dans le cadre de sa Politique de Responsabilité sociétale, la société POGG a profité de cette fenêtre sociétale pour offrir un important lot de médicaments au centre médical de Mandji. Cette donation a été réceptionnée par les responsables de ladite structure hospitalière. Il faut souligner que cette action n’est pas la première du genre pour Perenco Oil & Gas Gabon, elle fait suite à la réfection en 2023 de l’hôpital de Omboué et de la maternité de Port Gentil pour un budget de plus de 1 milliard de Franc CFA. Un ensemble d’actions qui s’inscrit dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises et qui cadre parfaitement avec la politique sociale des autorités de la Transition.