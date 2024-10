Etimboué : la préfecture dans un état de décrépitude avancé

Ecouter l'article

Patrimoine de l’État, le bâtiment abritant la préfecture d’Étimboué, l’un des trois départements de la province de l’Ogooué-Maritime, est dans un état de vétusté avancé depuis plusieurs années. C’est le constat déploré par les habitants du département, qui interpellent les autorités locales afin de redonner à cet édifice public une image digne de ce nom, indique un article de Gabonactu publié le 13 octobre 2024.

La préfecture d’Étimboué, située dans la province de l’Ogooué-Maritime, est aujourd’hui un édifice délabré, à l’abandon. D’après la description faite par Gabonactu, le bâtiment présente des murs très vieillissants, un plafond éventré, et un aspect général qui enlaidit la commune. Ce manque d’entretien, flagrant depuis des années, a plongé cette infrastructure publique dans un état de délabrement avancé, transformant ce qui devrait être un symbole de l’État en un bâtiment « fantôme ».

La préfecture d’Étimboué à l’abandon depuis des années

Complètement laissée à l’abandon, la peinture des murs est devenue inexistante, ce qui a fait perdre à l’infrastructure tout son attrait. « C’est honteux de voir la représentation de la République dans un tel état d’abandon. Moi, ça me fait mal de savoir que notre ville compte deux ministres dans le gouvernement, des députés et des sénateurs, mais ressemble à un village », ont confié certains citoyens, comme rapporté par Gabonactu. En effet, outre l’aspect esthétique, la dégradation touche également les accessoires : climatisation, étanchéité, plafonds, sanitaires et carreaux sont tous en mauvais état.

Un appel à l’aide pour la restauration

Face à cette situation alarmante, les habitants d’Omboué ont lancé un cri de détresse à l’endroit des autorités locales et des bonnes volontés. « Quel est le rôle des subventions allouées par l’État chaque année ? Aucune entreprise pétrolière locale ne pourrait venir en aide à la préfecture ? Comment est-ce possible, de nos jours, en pleine restauration des institutions ? », s’interroge un citoyen. Cet appel à l’action est urgent, d’autant plus que plusieurs administrations décentralisées sont installées dans ce bâtiment, qui doit impérativement être réhabilité.

Gageons que les autorités gouvernementales répondront à cet appel pour redonner à la préfecture d’Étimboué sa place en tant que symbole de l’État, et offrir aux populations des infrastructures publiques dignes de ce nom.