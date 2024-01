Drame à Franceville : le procureur invite les familles au calme

Ecouter cet article Ecouter cet article

À la suite des nombreuses manifestations survenu après le drame qui s’est produit à Franceville chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, le procureur général de la Cour d’appel Berthin Mihomat a tenu à se prononcer. A cet effet, l’homme de loi a invité les familles des victimes au calme et à la retenue.

Depuis le week-end dernier, l’affaire ne cesse d’alimenter les conversations dans la ville de Franceville et dans le pays tout entier. En effet, ce drame qui n’a pas terminé de faire couler de l’encre a amené les autorités judiciaires à sortir du silence. Ainsi, le procureur général de la Cour d’Appel de la capitale provinciale du Haut-Ogooué a fait une déclaration en vue d’apaiser les tensions.



Les familles des victimes appelés au calme



Au cours de la déclaration, Berthin Mihomat a tenu à appeler les familles et les populations au calme pour des procédures judiciaires. « Les populations et particulièrement les familles des victimes dont nous comprenons l’émotion, et la colère sont priées de se calmer et de faire confiance à la justice de notre pays surtout en cette période de transition ». Concernant les multiples demandes sur les réseaux sociaux, le procureur général a souligné que la loi du talon ne saurait être cautionnée.

Aussi, ces derniers auront la possibilité de se rapprocher des juridictions compétentes afin de suivre l’enquête de près. Non sans manquer que seules les lois en vigueur en République Gabonaise seront appliquées au terme de cette affaire. « Toutes autres initiatives qu’elles soient contraires aux lois de notre pays exposent leurs auteurs aux sanctions pénales » a-t-il martelé. Espérons que le message délivré par le procureur général ne soit tombé dans les oreilles des sourds.

Rappelons que ce crime crapuleux s’est déroulé dans la nuit du vendredi 05 au samedi 06 janvier 2024 au quartier Montagne-Sainte non loin du pont Saint-Hilaire à Franceville. Un père de famille, sa concubine en grossesse et ses deux enfants ont été assassinés, jetés dans le fleuve la Mpassa, après qu’ils aient été mutilés. A noter que l’enquête ouverte par le parquet de Franceville, a permis l’arrestation au petit matin du dimanche 07 janvier 2024, du présumé auteur des faits qui n’est autre que le nommé Belingui Yannich Noah. Nous y reviendrons.