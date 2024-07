CMA CGM : lancement du premier programme de fidélité SEA

Ecouter l'article

SEA REWARD, le premier programme de fidélité réservé aux clients du transport maritime pensé et développé par CMA CGM. Dédié aux clients de « SpotOn », la solution digitale de CMA CGM pour des devis instantanés, SEA REWARD récompense la régularité et le volume des expéditions. Quatre niveaux de statuts qui réservent des avantages exclusifs aux clients les plus fidèles du Groupe.

Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et

logistiques, lance SEA REWARD, le premier programme de fidélité réservé aux clients du transport

maritime. Programme unique sur le marché, SEA REWARD récompense la régularité et le volume des expéditions des clients de CMA CGM utilisant « SpotOn », solution digitale lancée en 2022 quisimplifie le processus de réservation avec un devis instantané, un prix garanti, et un accès prioritaire à l’espace à bord du navire.

Avec SEAREWARD, les clients digitaux de CMA CGM accéderont à quatre niveaux de statuts pour

obtenir des avantages exclusifs. Ce programme de fidélité marque la détermination du Groupe à

continuer à transformer les usages dans le secteur du transport maritime et à mobiliser l’innovation

digitale pour améliorer l’expérience client.

4 niveaux de statuts aux récompenses et avantages exclusifs



Après avoir rejoint le programme SEA REWARD via leur compte My CMA CGM, les clients réservant via

le canal digital « SpotOn », accèdent à 4 niveaux de statuts récompensant la régularité et le volume de

leurs expéditions. Au gré de leurs réservations, ils deviendront ainsi : « Lieutenant », « Captain »,

« Master », et enfin « Admiral ». Les différents niveaux de statuts de SEA REWARD récompensent ainsi la fidélité des clients avec des avantages exclusifs, et notamment la possibilité de cumuler des « Nautical Miles » qu’ils peuvent utiliser pour le paiement d’une partie de leurs factures. Accessible pour les clients digitaux du Groupe CMA CGM, SEA REWARD sera progressivement disponible notamment en Afrique du Nord et de l’Ouest. CMA CGM place ses clients au cœur de sa stratégie et transforme leur expérience grâce à l’innovation digitale

À l‘écoute de ses clients à travers son réseau de 400 bureaux dans 160 pays, le Groupe développe des

solutions agiles et innovantes de bout en bout de la chaîne logistique pour répondre à leurs besoins et

soutenir leurs chaînes d’approvisionnement. L’innovation fait partie intégrante de l’ADN du Groupe CMA CGM, qui a lancé l’incubateur et accélérateur international de startups ZEBOX, et va inaugurer cette année TANGRAM, le centre d’excellence dédié à la formation et à l’innovation, avec l’ambition de créer le transport et la logistique durables de demain. Après avoir révolutionné l’expérience client avec le canal de vente en ligne « SpotOn », CMA CGM continue à innover pour récompenser la régularité de ses clients et les soutenir concrètement grâce à SEA REWARD.

Olivier Nivoix, directeur des lignes CMA CGM, explique « La fidélité et la confiance de nos clients sont

essentielles pour CMA CGM, et méritent d’être récompensées. Nous lançons donc SEA REWARD, un

programme de fidélité particulièrement innovant et ambitieux, offrant des avantages exclusifs. Avec

SEA REWARD, nous continuons à soutenir nos clients 2 ans après le lancement de notre canal digital « SpotOn ». C’est simple, vous transportez vos marchandises avec nous, vous êtes récompensés ! ». Stephane Courquin, directeur des lignes Afrique CMA CGM, déclare « Le programme de fidélité

SEA REWARD, permet d’offrir des avantages innovants et exclusifs. Avec « SpotOn », le Groupe CMA CGM renforce son offre de services et récompense tous ses clients lui accordant confiance et

fidélité »