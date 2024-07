Gabon : vers la création d’une caisse de refinancement hypothécaire pour faciliter l’accès au logement

Ecouter l'article

Trouver une solution pérenne afin de rendre accessible le logement. C’est l’ambition recherchée depuis des mois par le gouvernement gabonais et qui pourrait se concrétiser à travers la mise en place effective d’une caisse de refinancement hypothécaire. En effet, ce projet était au cœur de la séance de travail présidé ce mercredi 10 juillet 2024 par le ministre de l’Économie et des participations, Mays Mouissi afin comme principale axe de discussion la problématique du cout élevé de l’emprunt immobilier.

C’est en présence des responsables du ministère de l’Habitat, de la Société Nationale Immobilière (SNI) du Gabon, de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) et de l’institution financière internationale Shelter Afrique que s’est déroulé cette séance de travail. Avec un déficit en logement estimé à près de 300 000, le Gabon est depuis des années en quête de solution pour résorber ce problème.

La Caisse de refinancement hypothécaire, une solution d’accès au logement

Ainsi, la mise en place d’une caisse de refinancement hypothécaire, constitue le premier jalon d’une politique d’accès au logement plus efficace et qui pourrait répondre aux attentes des populations. Une entité qui « permettra aux banques d’offrir à leurs clients des conditions de crédit plus souples afin de faciliter l’accès au logement au Gabon ». Elle pourra également permettre aux banques d’augmenter leur capacité de prêt, réduire les risques financiers et élargir l’accès au crédit immobilier.

Intervenant lors de cette rencontre, le membre du gouvernement a souligné que le coût élevé de l’emprunt immobilier au Gabon empêchait à des milliers de Gabonais de devenir propriétaires. « Pour faciliter l’accès au logement dans notre pays, l’une des pistes de solution consiste à proposer aux ménages des crédits immobiliers à des taux avantageux et remboursables sur le long terme, soit 15 à 30 ans », indique le communiqué du ministère de l’Économie.

Dans l’optique de sa mise en œuvre effective, Mays Mouissi a donné des instructions pour que soit mis en place un groupe de travail devant réfléchir à la création de la caisse de refinancement hypothécaire. Celle-ci permettra principalement de développer des offres de crédits immobiliers pour les populations à faibles et moyens revenus, favorisant ainsi l’accès au logement pour une plus grande partie de la population.