Classement de la paix 2023 : le Gabon 93ème mondial !

Le think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP) a rendu public 2023 de l’indice mondial de la paix (Global Peace Index /GPI). Dans ce classement qui compute les tendances de la paix, sa valeur économique et la manière de développer des sociétés pacifiques, le Gabon arrive à la 93e place mondiale et à la 18e en Afrique.

À l’heure où l’Europe est secouée par des tensions intensifiées par le conflit Russo-Ukrainien et la situation Éthiopienne, il est à constater que la stabilité dans le monde a connu du recul. Toute chose qui n’est pas sans impact sur la croissance économique. C’est en tout cas ce que révèlent l’Institute for Economics and Peace (IEP) dans l’édition 2023 du Global Peace Index (GPI).

Le Gabon en chute libre dans le GPI 2023

Si le régime sous Ali Bongo Ondimba vantait la destination Gabon comme un havre de paix, il semble que les agrégats du think tank australien ne vont pas dans ce sens. D’ailleurs, Global Peace Index, principale mesure mondiale de la paix, annonce que le Gabon occupe la 18ème place sur le continent africain.

5 places perdues en Afrique pour notre pays en seulement 10 mois. Une descente brusque qui s’est traduite par la perte de 18 places sur le plan mondial. Passant de 75ème à la 93ème place mondiale. Le pays a obtenu le score de 2068. Dans la sous région d’Afrique centrale, le Gabon occupe la deuxième place derrière la Guinée-Équatoriale qui elle occupe la 82ème place mondiale.

Attention, le monde paisible s’éloigne !

Sur les 50 pays africains étudiés, plus de la moitié ont enregistré des régressions dans l’indice mondial de la paix. Exempté certains bons élèves africains tels que L’île Maurice, le Botswana, la Sierra Leone, Ghana et le Sénégal. Le ranking prend en compte 23 indicateurs tels que les décès dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l’instabilité politique.

À cela s’ajoutent les dépenses militaires en pourcentage du PIB, le niveau de criminalité, l’accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins. Notons que la paix positive mesurée par l’ indice de paix positive (PPI) représente les attitudes, les institutions et les structures qui créent et soutiennent des sociétés pacifiques. Les effets néfastes sur l’économie sont de l’ordre de 13 % du PIB mondial.